The Division 2 Saison 10: Preis der Macht mit Countdown-Modus & mehr

Zudem wurde bestätigt, dass die Arbeiten an den Inhalten für Year 5 im nächsten Jahr beginnen werden. Außerdem wurden die ersten Details und ein Cinematic Trailer zu The Division Heartland vorgestellt, ein neues Free-2-Play Erlebnis, das 2023 startet.

Ubisoft hat den Release der The Division 2 Saison 10: Preis der Macht angekündigt, die am 13. September 2022 startet. Highlights sind neue Schwierigkeitsgrade für den Countdown-Modus, 2 Stützpunkte, Verbesserungen der Lebensqualität, Bekleidungsereignisse, einen neuen Season Pass und mehr.

