The Division 2: Saison 9: Verborgene Allianz startet diese Woche

Ubisoft hat den Start der Saison 9: Verborgene Allianz in The Division 2 für diesen Donnerstag bestätigt, die erneut mit zahlreichen neuen Inhalten einher geht. Dazu gehört auch der neue PvE-Modus Countdown.

Die Season 9 setzt die Story vonThe Division fort und bringt die Agenten zurück zu den Nachwirkungen ihres Einsatzes gegen einen ehemaligen Kommandeur der Division, der zum Verräter wurde. Das Ziel: Captain Lewis läuft frei umher und die Division muss Informationen sammeln und vier hochrangige True Sons ausschalten, bevor sie sich ihm stellen können.

Neuer PvE-Modus Countdown

Neu in Season 9 ist der neue PvE-Modus Countdown, in dem bis zu acht Division-Agenten zu einem Kraftwerk geschickt werden und 15 Minuten Zeit haben, ein das Kraftwerk zu stabilisieren und einen Lockdown zu verhindern. Die Agenten, die in zwei Vierer-Teams eingesetzt werden, starten dazu an unterschiedlichen Orten auf der Karte und müssen zusammenarbeiten, um die Herausforderung zu meistern. Dabei wird die Division mit einigen vertrauten Gegnern konfrontiert, die sie abwehren müssen, um das Kraftwerk zu sichern. Schließlich müssen sie den Evakuierungshubschrauber rufen, ehe die Zeit abläuft.

Zum Start am Donnerstag wird auch das neue Feature Know-how eingeführt, das den Spielern die Möglichkeit gibt, ihre Ausrüstung zu verbessern und Basiswerte wie Schaden, Rüstung und Fertigkeiten aufzuwerten. Diejenigen, die ihr Know-how erhöhen, indem sie jeden Gegenstand im Spiel nutzen, steigern damit ihr Level. Das Know-how ermöglicht es auch, die Basiswerte jedes einzelnen Gegenstandes zu erhöhen und eine neue Leistungsgrenze zu erreichen.

Abschließend verspricht man auch wieder eine Vielzahl neuer Gegenstände, darunter die Heartbreaker-Ausstattungsgarnitur, neue exotische Objekte, neue benannte Objekte und mehr. Außerdem werden zusätzliche Belohnungen für Spieler mit dem Season 9 Pass angeboten.