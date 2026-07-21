The Division 2: Sandstorm-Event „Dust Storm“ startet Realismus-Modus

Ubisoft schickt Agenten bis zum 11. August 2026 in „The Division 2“ zurück nach Lower Manhattan. Das zeitlich begrenzte Event „Dust Storm“ verändert das Sandbox-Gameplay durch dynamische Sandstürme, führt neue Boss-Mechaniken ein und schaltet die Erweiterung „The Warlords“ von New York für den Event-Zeitraum kostenlos frei.

Das zentrale Feature des Events ist das dynamische Wetter in New York. Die Sandstürme beeinflussen die Sicht- und Hörweite deutlich und wechseln in zwei Phasen. Der Calm Dust Storm hält etwa 18 Minuten, schränkt Sichtlinien moderat ein und dient als Übergang. Danach folgt der achtminütige Raging Dust Storm. In dieser Phase bricht die Sichtweite extrem ein, während Windgeräusche die Schritte von Gegnern übertönen.

Während der Raging-Phase spawnen alle sechs Minuten sogenannte Dust Devils – vierköpfige Rikers-Trupps mit drei aktiven Modifikatoren. Das Ausschalten dieser Einheiten beschwört zwei neue Bosse herauf: den Scharfschützen Pall, der auf Decoys sowie Turrets setzt und nicht gepulst werden kann, sowie Black Lung, einen schwer gepanzerten LMG-Träger mit Artillerie-Unterstützung. Wer die Bosse besiegt, erhält Masken und Storm Keys. Lässt der Sturm nach, taucht zusätzlich der Scoured Hunter auf, der ebenfalls Keys droppt.

Realismus-Modus und Incursion-Probelauf

Parallel liefert das Update spielerische Anpassungen an den Systemgrenzen. Der temporär zurückkehrende Realismus-Modus überarbeitet die Handhabung der Systemwerte in Warlords of New York.

Minimalistisches HUD: Keine HUD-Marker für Feinde, Fokus auf visuelle Erkennung.

Keine HUD-Marker für Feinde, Fokus auf visuelle Erkennung. Ausrüstungsgewicht: Schwere Rüstung erhöht den Schutzwert, reduziert aber die Bewegungsspezifikationen. Leichte Rüstung kehrt die Werte um.

Schwere Rüstung erhöht den Schutzwert, reduziert aber die Bewegungsspezifikationen. Leichte Rüstung kehrt die Werte um. Ressourcen: Munition wird direkt an Leichen aufgesammelt; Skill-Cooldowns verdoppeln sich spürbar.

Ergänzend startet in Washington D.C. der geheime Auftrag Angriff auf den McMillan-Stausee. Um Spieler auf die kommende Incursion vorzubereiten, schaltet Ubisoft zudem die bestehende Incursion Paradise Lost frei, die mit den Modifikatoren Ambush und Global Assault läuft. Als Beute winkt hier das neue exotische Scharfschützengewehr Prima Donna (SOCOM Mk20 SSR).

Ökonomie und Community-Ziele

Das Ingame-Gewerbe wird während des Events über die gesammelten Storm Keys abgewickelt. Diese werden beim Event-Händler gegen fünf neue Outfit-Sets inklusive Chroma-Varianten oder Waffenskins eingetauscht. Eine globale Community-Herausforderung schaltet bei Erreichen des Key-Ziels das Pall-Outfit für alle Teilnehmer frei.

Zusätzlich gelten gestaffelte Meilensteine für individuelle Spieler:

20 Keys: Exotische Waffe St. Elmo’s Engine

Exotische Waffe St. Elmo’s Engine 60 Keys: Benannte Waffe Lexington

Benannte Waffe Lexington 200 Keys: Red Alert Waffenskin für die St. Elmo’s Engine

Ergänzend bieten Creator-Projekte (NGN, Charles, FelipeRaamos) tägliche Aufgabenketten in den Stadtteilen New Yorks, die mit Re-Optimierungscaches und spezifischen Rucksäcken belohnt werden.

Der dynamische Sandsturm ist mehr als nur ein optischer Filter: Er greift direkt in das KI-Verhalten und die Waffenreichweiten ein. Das zwingt Spieler aus ihrer gewohnten Deckungs-Routine auf Distanz hinein in den Nahkampf. Dass Ubisoft den Zugang zu Warlords of New York zeitweise öffnet, soll die Spielerbasis vor dem nächsten großen Incursion-Drop konsolidieren.