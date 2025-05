The Division 2 startet mit ‚Kampf um Brooklyn‘ und frischer Energie ins siebte Jahr

Mit einem Paukenschlag meldet sich The Division 2 zurück und zeigt nach sieben Jahren Live-Service keinerlei Müdigkeitserscheinungen. Ubisoft hat nicht nur die erste Season des neuen Jahres unter dem Namen Crossroads veröffentlicht, sondern gleichzeitig das brandneue DLC Kampf um Brooklyn gestartet – und das ab heute auch im Xbox Game Pass. Damit wird das Endzeit-Actionspiel einem Millionenpublikum zugänglich gemacht – eine Win-Win-Situation für Veteranen und Neulinge gleichermaßen.

Im Zentrum des neuen DLCs steht ein vertrauter Schauplatz: das legendäre Brooklyn. Doch wer denkt, er könne hier einfach Sightseeing betreiben, wird schnell vom Gegenteil überzeugt. Die Cleaner kochen eine neue Bedrohung zusammen: die Purple Flame. Diese hochgefährliche Substanz soll das labile Gleichgewicht der letzten sicheren Zonen ins Chaos stürzen. Die lineare Kampagne verspricht nicht nur cineastisches Storytelling, sondern lässt sich wahlweise solo oder im Koop durchspielen – optimal für neue Agenten, die direkt mit einem Level-Boost auf Stufe 40 ins Geschehen einsteigen können.

Season „Crossroads“: Alte Tugenden, neue Tricks

Während Brooklyn brennt, bietet Crossroads eine nostalgisch angehauchte Season mit Gameplay-Modifikatoren, die Fans der ersten Stunde sofort wiedererkennen werden. Besonders der globale Modifikator Hard-Core stellt erfahrene Spieler vor neue Herausforderungen, indem Boni an die Attributswerte der Ausrüstung gekoppelt werden. Die Entwickler beweisen dabei ein feines Gespür für Balance – und für Fanservice.

Zudem macht Ubisoft ernst mit dem Vorhaben, neuen Spieler den Einstieg zu erleichtern. So wurden nicht nur die Season-Pass-Belohnungen überarbeitet, sondern auch der Fortschritt im Koop-Modus vollständig in die Saisonmechanik integriert – etwas, das in der Community lange gefordert wurde.

Und als kleines Bonbon für Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer: Ab dem 29. Mai gibt’s ein kostenloses Outfit im EMS-Stil – ideal für alle, die in der Apokalypse nicht nur überleben, sondern dabei auch gut aussehen wollen.

The Division 2 hat es verstanden, sich selbst neu zu erfinden, ohne die Wurzeln zu verleugnen. Mit Brooklyn als Kulisse, nostalgischem Season-Design und frischem Zugang durch den Xbox Game Pass ist der Grundstein für ein starkes siebtes Jahr gelegt. Wer jetzt einsteigt, wird belohnt – mit explosiven Gefechten, taktischer Tiefe und einem Universum, das noch lange nicht am Ende ist.