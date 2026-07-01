The Division 2 x Dead by Daylight: Crossover-Event ist live

Das Crossover zwischen „The Division 2“ und „Dead by Daylight“ ist live und bringt die kultigen Killer-Outfits aus dem Nebel direkt auf die Straßen von Washington D.C.

Ubisoft feiert damit das zehnjährige Bestehen des asymmetrischen Horror-Spiels von Behaviour Interactive. Ein absurder Mix? Vielleicht. Aber einer, der verdammt coole Cosmetics liefert.

Killer-Skins im Washington-Urwald

Die Kooperation läuft im Rahmen eines neuen Event-Passes bis zum 14. Juli. Wer einfach nur zockt und Saison-EP sammelt, schaltet auf dem kostenlosen Pfad die Outfits und Rucksack-Trophäen der Jägerin (The Huntress) und des Todesboten (The Deathslinger) frei. Für die Premium-Spur werden 1.000 VC fällig. Dort warten der Oni und der Trapper auf euch.

Gleichzeitig läuft das Global-Event „Rage Harvest“. Eure Gegner starten hier mit Overheal und teilen massiv aus. Wenn ihr deren Extra-Leben wegballert, erhaltet ihr selbst Buffs auf Schaden und Feuerrate. Ein faires Tauschgeschäft. Aggressiv bleiben ist Pflicht, sonst verfliegt der Buff.

Fixes für die Toxische Dark Zone

Neben dem Event liefert das Update TUY8S2.1 wichtige Anpassungen für die PvE-Dark-Zone, die auf unserem Feedback basieren. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Eigener Loot: In der PvE-DZ gedroppte Beute ist jetzt nur noch für euch sichtbar. Niemand klaut euch mehr eure Drops.

In der PvE-DZ gedroppte Beute ist jetzt nur noch für euch sichtbar. Niemand klaut euch mehr eure Drops. Sicht und Sound: Das giftige Gas wurde visuell abgeschwächt und die penetranten Audio-Effekte der Toxizität wurden leiser geschraubt.

Das giftige Gas wurde visuell abgeschwächt und die penetranten Audio-Effekte der Toxizität wurden leiser geschraubt. Längere Extraktion: Der Heli wartet nun 120 statt 60 Sekunden am Abholpunkt. Das gibt spürbar mehr Luft zum Atmen.

Der Heli wartet nun 120 statt 60 Sekunden am Abholpunkt. Das gibt spürbar mehr Luft zum Atmen. Hunter-Nerf: Hunter übernehmen eure platzierten Skills nicht mehr, sondern zerstören sie nur noch.

Das Crossover zieht. Die Skins sehen im Trailer stark aus und bringen frischen Wind in die Agenten-Garderobe. Dass parallel die PvE-Dark-Zone nachgebessert wird, zeigt, dass Massive hinhört. Ein solides Event-Paket ohne viel heiße Luft.

Wie seht ihr das Crossover: Passt der Dead-by-Daylight-Horror überhaupt in die realistische Welt von The Division 2, oder holt ihr euch die Killer-Skins ohnehin sofort?