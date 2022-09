The Division Heartland – Debüt Trailer & Closed Beta-Registrierung

Ziel ist es demnach, PVE-Missionen abzuschließen, Ausrüstung zu sammeln, und sich auf Battles in Excursion Operations vorzubereiten. Dazu schlüpft man in die Rolle als einer von sechs Agenten und kann zwischen drei Klassen wählen, alle mit ihren eigenen Vorteilen und Fähigkeiten.

The Division Heartland ist ein Surviavl-Action-Shooter, der in einer ländlichen Community namens Silver Creek im Herzen der USA angesiedelt ist. Hier schlüpft man in die Rolle von sechs ausgebildeten Division-Agents, die aus dem ganzen Land dem Notruf folge geleistet haben, um das sich stetig fortentwickelnde Mysterium der Gemeinschaft inmitten einer Krise zu enthüllen.

