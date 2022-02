The Division Heartland mit Inspirationen aus Escape von Tarkov

Das auf unbestimmte Zeit verschobene The Division Heartland bezieht offenbar einige Inspirationen aus Escape von Tarkov und weiteren Spielen, nachdem das klassische Battle Royale-Konzept nicht so gut bei den Spielern ankam.

Laut einem Insider-Report ist The Division Heartland in einer kleinen Stadt namens Silver Creek angesiedelt, wo die Spieler ihre Operations in einem verlassenen Skate-Spot planen. Von dort aus starten sie den Hauptspielmodus Storm, eine PvPvE-Erfahrung, wie sie auch Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown bietet. Hier müssen die Spieler überleben, Ressourcen sammeln, Loot finden, Craften und natürlich gegen andere Spieler und Feinde antreten, um Extraction Points zu erobern. Daneben gibt es einen Extraction Mode, der auf eine strikte PvE-Erfahrung setzt, wie zuletzt in Rainbow Six Extractions.

Spieler können zudem ihre Loadouts anpassen, Matchmakes erstellen, Upgrades und Mods nutzen, Waffen kaufen und handeln usw. Dazu gehören auch spezielle Items, die einem gewisse Vorteile ermöglichen, ebenso lassen sich verschiedenen Startpunkte auswählen, in dem man sogenannte Buff-Towers errichtet.

Was den Battle Royale-Ansatz betrifft, setzt man wohl auf die Ausbreitung eines tödliches Gases, das sich an zufälligen Orten ausbreitet. Außerdem werden sechs verschiedene Klassen erwähnt, die hier als Vultures bezeichnet werden, darunter Flankers, Grunts, Heavys, Sharps, Hooters und Technicians, ebenso unterschiedliche Spezialisierungen auf Waffenexperte, Sanitäter und Überlebenskünstler.

Ferner wird erwartet, dass auch in The Division Heartland wieder Mikrotransaktionen zum Einsatz kommen, vermutlich auf kosmetische Dinge beschränkt. Die Entwicklung soll indes gute Fortschritte machen und erwartet schon bald das offizielle Re-Reveal des Titels.

The Division Heartland wird derzeit von Red Storm Entertainment entwickelt, einem Studio mit enger Bindung zu den Tom Clancy-Lizenzen, das auch an The Division und The Division 2 gearbeitet hat. Mit The Division Heartland verspricht man ein eigenständiges Erlebnis, das spätestens 2022 erscheint.