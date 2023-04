The Division: Heartland – Neue Gameplay-Eindrücke & Intro

Entwickelt wird The Division: Heartland von Ubisoft Redstorm, die im aktuellen Video über die Details des Gameplays, der Klassen, Spielarten und anderen Spielmechaniken diskutieren. Zudem geht man darauf ein, was die Spieler in den nächsten Testphasen erwarten können.

Beim heutigen The Division-Showcase gab es auch neue Eindrücke zu The Division: Heartland von Ubisoft, das als Free-2-Play Titel entwickelt wird. Neben einem Gameplay-Deep Dive zeigt man außerdem das Cinemativ Intro.

What do you think?