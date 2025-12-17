The Division überrascht mit 60 FPS Patch auf PS5 – ein spätes, aber wichtiges Upgrade

Fast zehn Jahre nach Release fühlt sich The Division plötzlich wieder erstaunlich frisch an. Ohne Vorankündigung hat Ubisoft ein Performance-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht, und damit eine langjährige Community-Forderung erfüllt: 60 Bilder pro Sekunde auf Sonys aktueller Konsole. Kein großes Marketing, kein Trailer. Einfach da. Und genau das macht diesen Schritt so überraschend.

The Division: 60 FPS auf PS5 – was sich konkret ändert

Bislang lief The Division auf PlayStation-Hardware mit einem festen 30-FPS-Limit. Mit dem Update fällt diese Bremse weg. Das Ergebnis ist sofort spürbar: Bewegungen wirken direkter, das Zielen präziser, das Erkunden des verschneiten Manhattans flüssiger. Gerade in intensiven Gefechten zahlt sich die höhere Bildrate aus.

Ubisoft selbst hält sich mit technischen Details zurück. Es gibt keine Hinweise auf höhere Auflösungen oder zusätzliche grafische Effekte. Der Fokus liegt klar auf Performance, und das ist in diesem Fall die richtige Priorität. Denn The Division lebt von Übersicht, Timing und Reaktionsschnelligkeit. Genau hier bringt das Upgrade den größten Mehrwert.

Xbox-Spieler genießen 60 FPS bereits seit 2021 dank FPS Boost. Auf PlayStation fühlte sich das Ungleichgewicht lange ungerecht an. Dass Ubisoft jetzt nachzieht, war längst überfällig. Es zeigt, dass ältere Live-Service-Titel nicht einfach fallen gelassen werden, sondern weiter gepflegt werden können.

Für Rückkehrer ist das Upgrade ein guter Anlass, wieder einzusteigen. Die Atmosphäre, die damals Maßstäbe setzte, funktioniert auch heute noch. Schnee, verlassene Straßenzüge, eine Stadt im Ausnahmezustandm das alles entfaltet bei flüssiger Darstellung deutlich mehr Wirkung.

Agents, The Division is now available on PlayStation 5 with enhanced performance at 60 FPS. This update brings smoother gameplay to the snow-covered streets of New York where it all began. pic.twitter.com/NGWkp0brvn — Tom Clancy's The Division (@TheDivisionGame) December 17, 2025

Keine neuen Inhalte – aber neue Wertschätzung

Neue Missionen oder visuelle Überarbeitungen bringt das Update nicht. Trotzdem fühlt es sich wie eine Form der Anerkennung an, gegenüber Spielern, die The Division über Jahre hinweg treu geblieben sind. Gerade im Kontext der laufenden Division-Marke ist das kein unwichtiger Schritt.

Bleibt die Frage: War es das, oder ist dieses Upgrade der endgültige Beweis dafür, wie Ubisoft auch zukünftig mit seinem Backkatalog umgeht? Nach Assassin’s Creed ist The Division jedenfalls ein weiteres Puzzlestück komplett. Indes nimmt die Entwicklung von The Division 3 weiter an Fahrt auf.