The Duskbloods: Das Ende der Singleplayer-Games von From Software?

Wenn Hidetaka Miyazaki spricht, horcht die Spielewelt auf – nicht nur, weil man hofft, zwischen seinen kryptischen Aussagen Hinweise auf das nächste geheime Boss-Design zu entdecken. Diesmal geht’s aber um etwas Grundsätzlicheres: die Zukunft von Singleplayer-Games. Und wer glaubte, FromSoftware werde nach „Elden Ring Nightreign“ und „The Duskbloods“ für Nintendo Switch 2 komplett ins Multiplayer-Lager abwandern, kann sich (zum Glück) wieder beruhigen.

Miyazaki bleibt seiner Linie treu – Singleplayer ist nicht tot

In einem Interview auf der offiziellen Nintendo-Website stellte Miyazaki klar: „Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns als Unternehmen entschieden haben, bei zukünftigen Titeln stärker auf Multiplayer auszurichten.“ Gemeint ist „The Duskbloods“, ein PvPvE-Game, das 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint. Multiplayer, ja. Aber nicht als neues Dogma. Und das ist eine kleine Sensation in einer Branche, die gerade kollektiv das Solo-Abenteuer beerdigt.

Denn wenn selbst Genre-Giganten wie Ubisoft ihre Singleplayer-Ambitionen mit dem Zauberwort „Live-Service“ untergraben und EA nur noch von „engaging online experiences“ faselt, wirkt Miyazakis Haltung fast rebellisch – oder altmodisch. Oder beides. Aber genau deshalb auch so erfrischend.

Multiplayer, aber nicht um jeden Preis: FromSoftware setzt auf Vielfalt

Neben „The Duskbloods“ kommt auch „Elden Ring: Nightreign“ – ein Koop-lastiger Spin-off, der Ende Mai erscheint. Und ja, auch das ist kein reines Einzelspieler-Erlebnis. Doch Miyazaki betont: Man arbeite weiterhin aktiv an klassischen FromSoftware-Titeln im Stil von Elden Ring oder Dark Souls. Und: „Die Nintendo Switch 2-Version von ‚Elden Ring‘ wurde ebenfalls angekündigt“. Ein klares Zeichen, dass Singleplayer keineswegs ausrangiert wurde – eher parkt man ihn gerade neben der PvP-Arena.

Die eigentliche Botschaft? FromSoftware macht, was FromSoftware will. Multiplayer ja – aber nicht als Selbstzweck. Koop ja – aber nicht als Zwang. Und wenn irgendwann wieder ein düsteres, erbarmungsloses, absolut offline-fähiges Action-RPG in einer verrottenden Fantasywelt auftaucht, wird niemand überrascht sein, wenn Miyazaki mit einem kryptischen Lächeln aus dem Nebel tritt.

Das Ende der Singleplayer-Games? Nicht mit diesem Studio. FromSoftware bleibt sich treu – und das ist vielleicht die schönste Nachricht in einem Spielejahr voller Battle Passes und Online-Zwang.