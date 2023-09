The Elder Scolls VI – Microsoft erteilt PS5-Version eine klare Absage

Derzeit steht noch die finale Entscheidung der britischen CMA aus, die sich jedoch mehr um den Cloud-Markt sorgen. Diese wird in den kommenden Wochen erwartet, die nach aktuellem Stand allerdings ihr OK geben werden.

Sicherlich wird nirgends die PlayStation 5 als Plattform erwähnt, es lässt sich aber nicht abstreiten, dass man zumindest die Option suggeriert hat, dass ein PS5-Release möglich sei. In neu aufgetauchten Dokumenten (via The Verge ) aus dem FTC-Verfahren, das vor diesem Tag abgeschlossen war, klingt dies nämlich ganz anders, aus dem eindeutig hervorgeht, dass The Elder Scolls VI nie für PlayStation 5 geplant war und man das zu diesem Zeitpunkt scheinbar auch wusste.

„Wir betrachten es von Fall zu Fall bei den Spielen, die wir entwickeln. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Spiele an so vielen verschiedenen Orten verfügbar sind – auf unseren Xbox-Konsolen, auf dem PC, auch über die Cloud, diese Spiele können auf fast jedem internetfähigen Gerät verfügbar sein.“

Nun also doch! The Elder Scrolls VI wird nicht für PS5 erscheinen, nachdem man zuletzt behauptet hat, dass hier noch nichts entschieden sei. Das könnte man als glatte Lüge gegenüber der Öffentlichkeit bezeichnen, wie aktuelle Dokumente aus dem Übernahmeverfahren von Activision / Blizzard bei der FTC belegen.

What do you think?