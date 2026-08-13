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The Elder Scrolls 6: Community entschlüsselt mutmaßlichen Untertitel SENTINEL

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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The Elder Scrolls 6 heißt womöglich SENTINEL. Community entdeckt Verbindung zwischen Starfield-Code, Xbox-Teaser und Hammerfell-Lore.

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Der von Xbox-Chefin Asha Sharma gezeigte Teaser mit acht Sternen zu „The Elder Scrolls 6“ verweist laut Community-Analysen auf den Untertitel SENTINEL. Nach dem Post der Managerin analysierten Fans die Zeichenlänge, glichen sie mit alten Easter Eggs aus „Starfield“ ab und erhielten Schützenhilfe von einem ehemaligen Bethesda-Entwickler.

Ein Buchstabencode in Starfield als Vorbote

Der Name Sentinel schwebte nicht erst seit dem X-Post von Sharma durch Foren. Bereits zum Release von „Starfield“ im September 2023 entdeckten Spieler im Charakter-Editor eine Zahlenkette. Unter dem Feld „Employee Number“ stand ein numerischer Code. Rechnet man diese Zahlenwerte nach einem einfachen A=1, B=2 Schema um, ergibt die Zeichenkette das Wort SENTINEL. Genau 8 Buchstaben.

Bethesda platziert solche Details selten ohne Hintergedanken. Dass die Entwickler bereits 2023 den Schauplatz oder Untertitel von „The Elder Scrolls 6“ im User Interface eines anderen Spiels versteckt haben, passt zur bisherigen Marketing-Historie des Studios.

Ex-Bethesda-Autor feuert die Gerüchteküche an

Zusätzliche Dynamik erhielt die Theorie durch Michael Kirkbride. Der Ex-Bethesda-Autor, der maßgeblich das Lore von Morrowind prägte, reagierte auf Reddit direkt auf die Sentinel-Vermutungen. Er bestätigte die Acht-Buchstaben-Theorie mit einem knappen Kommentar.

Kirkbride arbeitet zwar seit Jahren nicht mehr fest bei Bethesda, unterhält jedoch weiterhin Kontakte zu Insidern im Studio. Seine öffentliche Äußerung wirkt wie eine gezielte Freigabe im Rahmen einer kontrollierten Marketing-Kampagne. PR-Stäbe nutzen Veteranen gerne, um organischen Hype in Foren zu befeuern, ohne offizielle Pressemitteilungen herauszugeben.

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Was Sentinel für den Schauplatz bedeutet

Sentinel ist in der Lore von The Elder Scrolls kein unbeschriebenes Blatt. Es handelt sich um eine der mächtigsten Kystenstädte im Königreich Hammerfell.

Sollte der Name stimmen, bleibt Hammerfell als Hauptregion im Spiel. Die ursprüngliche Theorie, das Spiel würde schlicht Hammerfell heißen, ist wegen der neun Buchstaben vom Tisch. „The Elder Scrolls 6: Sentinel“ richtet den Fokus stattdessen direkt auf die Wüstenregion und die Rothwardonen.

Ein entschlüsselter Code im Editor von „Starfield“ ist ein starkes Indiz, aber kein technischer Nachweis. PR-Aktionen und ARG-Rätsel ersetzen kein fertiges Produkt. Solange Bethesda keine bewegten Bilder zeigt, bleibt Sentinel eine mathematisch wahrscheinliche Hypothese. Gamer sollten den Hype bremsen und auf Handfestes warten.

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