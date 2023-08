The Elder Scrolls 6 geht in die Full-Production-Phase über

Bereits 2018 wurde The Elder Scrolls 6 angekündigt, damals noch zusammen mit Starfield, das bei der Entwicklung den Vorrang erhielt. Inzwischen hat The Elder Scrolls 6 die Full-Production-Phase erreicht, der Release wird dennoch auf sich warten lassen.

Das geht aus einem Kommentar von Bethesdas Head of Marketing Pete Hines hervor, wonach The Elder Scrolls 6 die Konzept- und Pre-Production Phase verlassen hat, sicherlich auch, da nun Ressourcen von Starfield freigeworden sind. Dennoch befindet sich The Elder Scrolls 6 weiterhin am Anfang der Entwicklung, wie Hines zusätzlich anmerkt.

Gegenüber Vandal-Online sagte Hines:

„Wir haben alle unsere Studios darauf konzentriert, Starfield so gut wie möglich zu machen“, so Hines. „Und ja, es gibt Leute, die an The Elder Scrolls 6 arbeiten, aber darauf hat sich das Studio konzentriert. Das heißt, sie werden nichts von The Elder Scrolls 6 hören. Starfield ist vorerst unser Fokus und das wird auch so bleiben, bevor wir über etwas anderes sprechen.“

Erscheint The Elder Scrolls 6 überhaupt für PS5?

Bislang gibt es keine konkreten Zusagen, auf welchen Plattformen The Elder Scrolls 6 einmal erscheinen soll. Man kann wohl davon ausgehen, dass es zunächst ähnlich laufen wird, wie derzeit mit Starfield, dass es vorerst nur für Xbox Series X|S und den PC geben wird.

„Ich denke, wir waren uns ein wenig im Unklaren darüber, auf welchen Plattformen es veröffentlicht wird, wenn man bedenkt, wie weit das Spiel in der Zukunft ist. Im Moment fällt es uns schwer, es festzulegen.“

Ob Microsoft später auf anderen Plattformen ausweichen wird, ist völlig unklar. Zwar gibt es hier und da Andeutungen, dass man die eigenen Spiele so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen will, dies am liebsten aber nur zu den eigenen Bedingungen. Vorrang haben aber exklusive Spiele für Xbox und den Game Pass, die man von Fall zu Fall entscheiden wird.

Was den Release-Zeitraum von The Elder Scrolls 6 betrifft, geht man inzwischen von 2028 oder später aus, was den Titel potenziell zu einem Kandidaten für die darauffolgenden Konsolen PS6 & Co. macht. Erst im Juli sagte man, dass genaue Prognosen derzeit schwierig sind.

„Es ist so weit in der Zukunft, dass es schwer ist, zu verstehen, wie die Plattformen überhaupt aussehen werden. […] Wir sprechen hier von einem Spiel, das noch mehr als fünf Jahre entfernt ist.“

Bis dahin vergeht also noch viel Zeit und der Games-Markt wird sich noch einmal deutlich verändert haben. Möglicherweise finden dann auch ein Umdenken bei Microsoft in Bezug auf die Exklusivität statt.