The Elder Scrolls 6 – Kommt die Überraschung beim Xbox Showcase?

Sieben Jahre ist es her, dass Bethesda Game Studios The Elder Scrolls 6 mit einem kurzen Teaser offiziell angekündigt hat. Seitdem herrschte weitgehend Funkstille – keine neuen Bilder, keine handfesten Infos. Das lag vor allem an der parallelen Entwicklung von Starfield, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Seitdem ist TES6 wieder das Hauptprojekt im Studio. Doch wie weit ist man wirklich?

Teaser aus Insider-Kreisen sorgt für Spekulationen

Im Vorfeld des Xbox Games Showcase am 8. Juni sorgt nun ein Statement des bekannten Xbox-Insiders Jez Corden für neue Hoffnung. In einem Podcast sagte er, er habe „Gerüchte über The Elder Scrolls 6 gehört“, die darauf hindeuten, dass intern bei Microsoft ein Trailer kursieren könnte. Das allein ist zwar nicht ungewöhnlich – Studios zeigen ihre Projekte regelmäßig in nicht-öffentlichen Kreisen – aber Cordens Aussage nährt die Vermutung, dass sich das Spiel langsam einer öffentlichen Wiederenthüllung nähert.

Corden betont jedoch selbst, dass diese internen Materialien nicht zwangsläufig auch im Rahmen der Show veröffentlicht werden müssen. Es kann also durchaus sein, dass ein Trailer existiert, dieser aber vorerst nicht gezeigt wird. Die Hoffnung der Fans basiert demnach vor allem auf dem Timing: Ein Teaser sieben Jahre nach Ankündigung – und kurz vor einem großen Xbox-Event – wäre nicht untypisch.

Erwartung gedämpft, aber nicht unbegründet

Bisher haben sich weder Microsoft noch Bethesda zu den Spekulationen geäußert. Die Informationslage bleibt dünn, und auch Cordens Andeutungen sind keine Bestätigung. Trotzdem ist klar: Die Community ist bereit für ein Lebenszeichen von TES6. Ob es so weit kommt, wird sich am 8. Juni zeigen. Falls der zweite Trailer wirklich kommt, wäre das ein starkes Signal an die lange wartende Fanbase.

Die Rückkehr von The Elder Scrolls 6 auf die große Bühne ist damit nicht sicher – aber plausibler denn je. Wer wissen will, ob die Zeit wirklich reif ist, dürfte den Xbox Games Showcase ohnehin im Blick haben.

Was meint ihr: Ist es endlich so weit, oder bleibt es bei Andeutungen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.