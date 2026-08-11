The Elder Scrolls 6: Xbox-Chefin deutet finalen Namen an

Xbox-Chefin Asha Sharma hat nach einer internen Livedemo von „The Elder Scrolls 6“ auf der Plattform X eine Platzhalter-Zeichenkette mit genau acht Sternen als Untertitel veröffentlicht.

Die Veröffentlichung erfolgt acht Jahre nach der Erstankündigung von 2018 und liefert den ersten offiziellen Hinweis auf die finale Benennung des Rollenspiels.

Acht Sterne zerlegen die Hammerfell-Theorie

Der Post „The Elder Scrolls VI: ********“ enthält exakt acht Platzhalterzeichen hinter dem Serienkürzel. Diese konkrete Zeichenanzahl widerspricht der in der Community seit Jahren kursierenden Schätzung des Schauplatzes Hammerfell. Hammerfell umfasst neun Buchstaben. Das passt mathematisch schlicht nicht.

Mögliche Alternativen der Seriennahe-LORE mit genau acht Buchstaben wären Regionen oder Konzepte wie High Rock (acht Zeichen ohne Leerzeichen) oder Orsinium. Auch Titel wie Akavir oder Sommerset scheiden wegen abweichender Zeichenlängen aus.

Live playthrough of The Elder Scrolls VI: ******** this morning. The scale and grandeur are incredible. The story is even greater. — ASHA (@asha_shar) August 11, 2026

Microsoft nutzt solche Marketing-Häppchen auf Management-Ebene selten ohne Vorbedacht. Führungskräfte steuern diese Posts über PR-Stäbe. Zufall ist unwahrscheinlich.

Entwicklungsstand und technische Realität bei Bethesda

Bethesda setzt bei der Entwicklung auf eine weiterentwickelte Version der Creation Engine 2, die bereits bei „Starfield“ zum Einsatz kam. Sharma spricht nach der Demonstration von enormer Skalierung und Weltgröße. Solche Aussagen von Managern besitzen technisch wenig Aussagekraft.

Todd Howard bestätigte zuletzt, dass das Team das Spiel täglich intern teste und der Zeitplan stehe. Seit der Ankündigung im Jahr 2018 sind acht Jahre vergangen. Das Studio benötigte für „Starfield“ über sieben Jahre Entwicklungszeit. Ein Release vor 2027 bleibt technisch und logistisch unrealistisch.

Ein Ziffern-Teaser auf X ersetzt keine handfeste Gameplay-Präsentation oder technische Spezifikation. Die Angabe von acht Zeichen grenzt die Spekulationen um den Schauplatz mathematisch ein, liefert aber keinen Beweis für die finale Performance oder Qualität des Spiels. Bis Microsoft echtes In-Engine-Material mit Frame-Daten zeigt, bleibt „The Elder Scrolls 6“ ein reines Projektversprechen.