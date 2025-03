The Elder Scrolls Oblivion Anniversary Remake – Deluxe Edition, neue Inhalte und mehr geplant

Fans von The Elder Scrolls IV: Oblivion warten gespannt auf die Anniversary Edition, die laut zahlreichen Leaks und Gerüchten schon bald angekündigt erscheinen soll. Während die offizielle Bestätigung noch aussteht, kursieren bereits aufregende Details, die darauf hindeuten, dass dieses Remake das Potenzial hat, den Klassiker in einer völlig neuen Dimension aufleben zu lassen.

Neue Grafik, Neues Gameplay: Ein Oblivion für die Zukunft

Laut Informationen, die von verschiedenen Insidern verbreitet werden, soll das Remake von Oblivion auf der Unreal Engine 5 basieren, während das Spiel weiterhin auf der bewährten Creation Engine läuft. Diese technische Kombination würde eine neue Ära für das Spiel einläuten, wobei besonders die Grafik ein enormes Upgrade erfahren soll. Berichten zufolge soll das visuelle Niveau eher an Metal Gear Solid 3 Delta als an den grafischen Qualitäten von Skyrim oder Starfield erinnern. Das bedeutet: Wir könnten ein visuelles Erlebnis erwarten, das die Grenzen dessen sprengt, was wir bislang von einem Elder Scrolls-Titel gewohnt sind.

Die Steuerung und das Gameplay sollen sich laut den Leaks eher an Skyrim orientieren, was zu erwarten ist, da dieses Spiel mit seiner flüssigen Mechanik die Grundlage für viele Fans bildete. Im Gegensatz zu den Bewegungen und dem Spielgefühl von Fallout oder Starfield könnte das Remake mehr von der Agilität und dem offenen Abenteuergeist bieten, den Oblivion auszeichnete.

Ein besonders spannendes Detail betrifft die Wiederbelebung von ursprünglichen Inhalten, die damals nicht in die endgültige Version des Spiels aufgenommen wurden. Es wird gemunkelt, dass einige dieser herausgeschnittenen Inhalte nun ihren Weg zurück ins Spiel finden und sogar neue Elemente hinzugefügt werden. Dies könnte bedeuten, dass das Remake nicht nur eine visuelle Auffrischung, sondern auch ein erweitertes Spielerlebnis bieten wird, das über das ursprüngliche Spiel hinausgeht.

Erweiterte Inhalte und teure Deluxe-Edition

Natürlich dürfen auch die bekannten Erweiterungen und DLCs nicht fehlen, die vermutlich ebenfalls Teil des Remakes sein werden – das ist zumindest ein Punkt, der immer wieder in den Leaks auftaucht. Diese Vollversion würde das gesamte Oblivion-Erlebnis in einem Paket vereinen und es den Spielern ermöglichen, das epische Abenteuer noch einmal zu erleben.

Was die Preisgestaltung betrifft, so wurde ein Preis von 79,99 USD für die Standard-Version kolportiert. Die Deluxe Edition könnte zusätzlich ein Artbook, den Soundtrack und zwei Sets umfassen, die von den beliebten Welten Morrowind und Skyrim inspiriert sind. Hier bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Details letztlich den Tatsachen entsprechen.

Ein Dämpfer für die Fans von benutzerdefinierten Inhalten: Gerüchten zufolge wird es keine Mod-Unterstützung im Remake geben. Dies könnte eine große Enttäuschung für die Elder Scrolls-Community sein, die bekannt dafür ist, das Spiel mit beeindruckenden Mods zu bereichern. Der Grund für diese Entscheidung soll in der technischen Komplexität der Unreal Engine 5 liegen.

Obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt, sehen die bisherigen Leaks und Gerüchte so vielversprechend aus, dass sich die Hoffnung auf ein spektakuläres Remake von Oblivion mehr als nur zu rechtfertigen scheint. Bis zur endgültigen Bestätigung bleibt jedoch vieles noch im Bereich der Spekulation – und die Fans können nur hoffen, dass sich die Gerüchte als wahr herausstellen.

Dies könnte bereits im April der Fall sein, da das Remake in den kommenden Wochen nicht nur angekündigt, sondern auch zeitnah veröffentlicht werden soll.