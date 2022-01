The Elder Scrolls Online – 2022 Cinematic Teaser zur baldigen Premiere

Das Jahr 2022 steht auch wieder im Zeichen von The Elder Scrolls Online, zu dem zahlreiche neue Inhalte und Erweiterungen geplant sind. Der neue Cinematic Teaser gewährt hier einen ersten Ausblick.

Laut dem Teaser steht in diesem Jahr ein brandneues Elder Scrolls-Abenteuer auf dem Plan, dessen Premiere für den 27. Januar um 21:00 Uhr MEZ geplant ist. Dann gewährt man einen ersten Blick auf das kommende Kapitel und die DLCs, aus denen die diesjährigen aufregenden Veröffentlichungen bestehen.

Was man aus dem Cinematic Teaser deutet, ist, dass es sich womöglich um Maormer dreht, die auch unter verschiedenen Elfen-Synonymen bekannt sind. Diese haben sich stark an das Leben in rauen Gewässern angepasst und sind dementsprechend recht widerstandsfähig. Auch optisch unterscheiden sich diese deutlich von den bisherigen Rassen.

Die Maormer werden von Orgnum angeführt, ein Zauberer, der stets bemüht ist, seine Gefolgschaft aus Krisen und Konflikten auf dem Festland herauszuhalten. Mehr dazu erfährt man bei der Premiere in wenigen Tagen.

Der Release der neuen Erweiterung von The Elder Scrolls Online dürfte wie üblich gegen Mitte des Jahres zu erwarten sein.