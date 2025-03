The Elder Scrolls Online: Fallen Banners und Update 45 jetzt auf Konsolen verfügbar

Gute Nachrichten für alle Konsolen-Abenteurer in The Elder Scrolls Online: Das Verliespaket „Fallen Banners“ sowie das kostenlose Update 45 sind ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

„Fallen Banners“ bringt zwei neue PvE-Verliese ins Spiel: Schanze der Abgeschiedenen und Lep Seclusa. Diese bieten nicht nur actiongeladene Kämpfe für Vierergruppen, sondern auch eigenständige Erzählstränge, einzigartige Charaktere, tückische Bossgegner und verborgene Geheimnisse. Wer sich den Herausforderungen stellt, kann mit neuen Gegenstandssets, Sammlungsstücken und Errungenschaften rechnen.

Für den Zugang zu diesen Inhalten ist eine ESO Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Alternativ wird es später im Jahr weitere Möglichkeiten geben, an die Verliese zu gelangen. Mehr dazu erfahrt ihr beim ESO Direct 2025 am 10. April um 21 Uhr MESZ.

Update 45: Kostenlose Verbesserungen für alle

Parallel zu „Fallen Banners“ erscheint Update 45, das als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels zahlreiche Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt. Besonders auffällig sind die visuellen Überarbeitungen mehrerer Startgebiete, die nun optisch mit den restlichen Regionen von ESO mithalten können.

Ferner gibt es praktische Gameplay-Optimierungen, darunter:

Überarbeitete Geschick-Championsterne , die nicht mehr manuell ausgerüstet werden müssen

ZeniMax Online Studios plant im Laufe des Jahres weitere Updates, um das Spielerlebnis stetig zu verbessern. Alle Patch Notes zu Fallen Banners und Update 45 könnt ihr im offiziellen Forum nachlesen.

ESO Direct 2025: Was erwartet uns?

Am 10. April um 21 Uhr MESZ findet das ESO Direct 2025 statt. Dort werden die Entwickler nicht nur tiefere Einblicke in die kommenden Inhalte geben, sondern auch spannende neue Abenteuer enthüllen, die das Spieljahr 2025 prägen werden.

Direkt nach dem ESO Direct hosten Community Managers Gina Bruno und Jessica Folsom außerdem eine besondere Post-Show. Gemeinsam fassen sie die großen Neuigkeiten zusammen und steigen tiefer in einige der bedeutenden Veränderungen ein, die mit Update 46 und darüber hinaus auf das Grundspiel warten.

Wann: Donnerstag, den 10. April 2025, um 21 Uhr MESZ

ESO Direct 2025 Post-Show

Wann: Donnerstag, den 10. April 2025, direkt nach dem ESO Direct

Twitch Drops werden ebenfalls während beider Livestreams aktiv sein, also verknüpft euer Konto rechtzeitig, bevor es losgeht. Wer das ESO Direct auf Twitch schaut, erhält nach 15 Minuten eine Schriftrolle mit +150 % Erfahrung. Außerdem gibt es während der Post-Show einen eigenen Drop, bei dem ihr euch nach 30 Minuten eine Schriftrolle der Fertigkeiten-Respezialisierung verdient.

Zusätzlich zu den Drops solltet ihr während des Livestreams die Augen nach einem teilbaren Belohnungscode offen halten, der euch ermöglicht, den Affen des 10. Jubiläums als Begleiter im Spiel freizuschalten. Diese bezaubernde Kreatur, inspiriert von den Beta-Affen von vor 10 Jahren, ist für die große Show vergoldet und aufgehübscht – lasst ihn euch nicht entgehen!