The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition jetzt auch für PS4 erhältlich

Bethesda hat nun auch den Flames of Ambition-DLC für The Elder Scrolls Online auf PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Der neue DLC umfasst zwei neue epische Verliese und eröffnet das ganzjährige Abenteuer für das Jahr 2021: Tore von Oblivion. Parallel dazu ist das Update 29 erschienen, das eine Reihe kostenloser Änderungen und Verbesserungen für alle Spieler enthält, darunter ein überarbeitetes Championsystem für hochstufige Charaktere.

Im DLC und in der kostenlosen Aktualisierung des Grundspiels enthalten:

Zwei neue Verliese: die Schwarzdrachenvilla und der Kessel

Erste Teile des ganzjährigen Abenteuers für 2021: Tore von Oblivion

Neue Belohnungen, darunter Gegenstandssets, Errungenschaften und Sammlungsstücke

Ein überarbeitetes Championsystem und eine verbesserte Charakterübersicht

Und noch mehr!

Zwei neue Verliese

In der Schwarzdrachenvilla schließen sich Spieler:innen mit der abenteuerlustigen waldelfischen Späherin Eveli Scharfpfeil zusammen und durchsuchen gemeinsam die verborgenen Archive eines einst stolzen Anwesens, das mittlerweile zur Heimat für Monster und Brandstifter wurde.

Der Kessel stellt eine lange vergessene Mine vor, in deren Innerem der Kult der Erwachenden Flamme Bewohner der Region versklavt hat, um sich nun durch zwielichtige Ruinen tief unter dieser zu graben. Mithilfe der Dremora Lyranth müssen sich Spieler:innen einen Weg durch daedrische Bestien und Kultisten schlagen, die Gefangenen befreien und ihre Pläne vereiteln, bevor sie ihr abscheuliches Werk vollenden können.

Details zum Update #29

Mit dem überarbeiteten Championsystem können die eigenen Charaktere mit drei überarbeiteten Sternbildgruppen viel besser an den gewählten Spielstil angepasst werden. Diese Änderungen führen außerdem eine Championleiste ein, über die Spieler:innen für jedes Sternbild vier mächtige passive Segen ausrüsten können.

Neben dem neuen Championsystem umfasst Update 29 Verbesserungen und Korrekturen, darunter eine aktualisierte Charakterübersicht mit erweiterten Werten. Spieler:innen sehen so nun viel genauer, wie sich einzelne Änderungen – Championpunkte, Ausrüstung, Gegenstände oder Attribute – auf ihren Charakter und dessen Effektivität auswirken.

