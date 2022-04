The Elder Scrolls Online: High Isle in der Videovorschau

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint auf Konsolen am 21. Juni 2022.

Als weitere Neuerung in diesem Jahr erscheint mit Ruhmesgeschichten ein brandneues Kartenspiel, das direkt in der Welt von ESO gespielt werden kann. Dieses einzigartige, auf Hochinsel erfundene Kartenspiel umfasst sowohl PvP- als auch PvE-Elemente.

Im Laufe des Gipfels, der von der edlen Liga der Standhaften veranstaltet wird, müssen sich die Spieler vor dem Orden der Emporstrebenden und dessen chaotischen Absichten in Acht nehmen. Die über 20 Millionen Spieler von The Elder Scrolls Online erwartet ein Inselparadies, das von mittelalterlicher Kultur und Architektur durchdrungen ist, komplett mit beeindruckenden Kastellen und spannenden Turnieren.

Bethesda blickt heute auf die neue Erweiterung High Isle zu The Elder Scrolls Online, die man in einer Videovorschau präsentiert und die im kommenden Juni erscheint.

