The Elder Scrolls VI: Bethesda meldet sich – und hat keine guten Nachrichten

Kaum ein Rollenspiel steht sinnbildlicher für Geduld als The Elder Scrolls VI. Seit Skyrim 2011 erschienen ist, hat sich für Fans eine Leerstelle aufgetan, die selbst Spin-offs, Mods und Remaster nie ganz füllen konnten. Die Ankündigung 2018 war eher Beruhigungspille als Versprechen, aber danach: Funkstille. Umso bemerkenswerter ist es, dass Bethesda jetzt wieder öffentlich über den Stand der Dinge spricht.

The Elder Scrolls VI: Entwicklung läuft – aber ohne Abkürzungen

Im Gespräch mit Game Informer ließ sich die Bethesda-Führung zu einem seltenen Update hinreißen. Todd Howard bestätigt, dass der Großteil des Studios inzwischen an The Elder Scrolls VI arbeitet und die Entwicklung „wirklich gut vorankommt“. Gleichzeitig macht er keinen Hehl daraus, dass Bethesda bewusst mehrere Projekte überlappend plant. Während dieses Spiel Fahrt aufnimmt, laufen bereits frühe Vorarbeiten an einem weiteren Titelm mutmaßlich Fallout 5.

Diese Überschneidungen sind kein Zeichen von Zerstreuung, sondern Teil der Studio-DNA. Bethesda arbeitet seit Jahren so, um lange Vorproduktionen und stabile Design-Grundlagen zu sichern. Howard formuliert es offen: Man wünscht sich selbst, dass alles schneller ginge, aber Qualität hat ihren Preis. Fans vermuteten zuletzt einen Release im Jahr 2027, was angesichts der aktuellen Aussagen jedoch unwahrscheinlich klingt.

Warum Bethesda sich Zeit lässt

Design Director Emil Pagliarulo greift die Ungeduld der Community direkt auf. Sein Argument ist simpel, aber ehrlich: Spiele dieser Größenordnung brauchen nicht nur Entwicklungszeit, sondern auch Raum für Feinschliff. Bugs, Balance, Systeme, all das entscheidet am Ende darüber, ob ein Open-World-RPG trägt oder unter seinem eigenen Anspruch zusammenbricht.

Der Vergleich mit zuletzt verschobenen Großprojekten wie GTA 6 ist dabei bewusst gewählt. Niemand will ein Spiel, das zu früh erscheint und Erwartungen enttäuscht. The Elder Scrolls VI soll kein Kompromiss werden, sondern ein Titel, der die Messlatte selbst wieder höher legt.

Als Spieler verstehe ich die Ungeduld. 14 Jahre sind eine lange Zeit, gerade für eine Serie, die ganze Rollenspiel-Generationen geprägt hat. Gleichzeitig klingt dieses Update nach etwas, das Bethesda lange vermieden hat: Klartext ohne Marketingnebel. Kein Release-Fenster, keine Versprechen, aber ein klares Bekenntnis zur Vision.

Die entscheidende Frage bleibt: Reicht das der Community? Oder braucht es bald mehr als Worte? Für den Moment fühlt sich dieses Update zumindest wie ein Schritt in die richtige Richtung an.