The Elder Scrolls VI doch nicht so exklusiv? Das sagt Microsoft!

„Wir betrachten es von Fall zu Fall bei den Spielen, die wir entwickeln. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Spiele an so vielen verschiedenen Orten verfügbar sind – auf unseren Xbox-Konsolen, auf dem PC, auch über die Cloud, diese Spiele können auf fast jedem internetfähigen Gerät verfügbar sein.“

Ob es diesmal so sein wird und PlayStation-Spieler leer ausgehen, dieser Antwort weicht man weiterhin aus und möchte sich nicht eindeutig festlegen. Auch, weil The Elder Scrolls VI erst in einigen Jahren erscheinen wird.

