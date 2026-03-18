The Elder Scrolls VI: Eine Ankündigung hat es nie wirklich gegeben

Acht Jahre Warten auf ein Lebenszeichen und jetzt das: Bethesda-Chef Todd Howard würde am liebsten die Zeit zurückdrehen und so tun, als hätten wir diesen legendären 30-Sekunden-Teaser von „The Elder Scrolls VI“ auf der E3 2018 nie gesehen.

Was für uns das Versprechen auf eine neue RPG-Ära war, scheint für die Entwickler heute eine Zentnerlast zu sein, die sie lieber heute als morgen abwerfen würden.

Die Last der viel zu frühen Versprechen

Todd Howard hat in einem aktuellen Interview zugegeben, dass er den Hype-Zyklus heute komplett anders angehen würde. Sein Idealbild? Eine Ankündigung und der Release liegen so nah beieinander wie möglich, am besten sogar am selben Tag. Dass The Elder Scrolls VI überhaupt existiert – zumindest auf dem Papier und in Form eines Logos – war damals eine reine Beruhigungspille für uns Singleplayer-Fans, weil Bethesda mit Fallout 76 auf den Multiplayer-Zug aufsprang.

Ein strategischer Move, der das Studio nun seit fast einem Jahrzehnt verfolgt. Es ist die Quittung dafür, dass man die Community mit einem Namen füttert, ohne echtes Gameplay in der Hinterhand zu haben.

Fokus auf Starfield statt Tamriel

Momentan gilt bei Bethesda die Devise: Starfield ist das Hier und Jetzt, Tamriel ist ferne Zukunftsmusik. Während die Community ungeduldig mit den Hufen scharrt, bittet Howard darum, so zu tun, als wüssten wir von nichts. Er spricht davon, dass man bei der aktuellen Studiogröße das Zehnfache an Personal bräuchte, um alle Baustellen gleichzeitig zu bedienen.

Das klingt nicht nach einem baldigen Aufbruch Richtung Hammerfell oder Hochfels, sondern nach einem Team, das gerade erst versucht, die Segel für das nächste große Ding überhaupt erst zu setzen. Ein hartes Stück Realität für alle, die gehofft hatten, dass die Entwicklung schon deutlich weiter ist.

Für uns Spieler bedeutet das: Geduld ist nicht mehr nur eine Tugend, sondern Voraussetzung. Die ehrliche Aussage Howards zeigt, wie sehr Bethesda sich mit der frühen Ankündigung in die Ecke gedrängt fühlt. Der Hype-Zug ist längst entgleist und steht nun still im Depot, während erst einmal andere Gleise fertiggestellt werden. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass „The Elder Scrolls VI“ in den Köpfen der Entwickler aktuell eher ein „Phantom-Projekt“ ist als ein Spiel, das bald auf unseren Festplatten landet.

Glaubt ihr, Bethesda hat sich mit der 2018er Ankündigung langfristig keinen Gefallen getan, oder war es wichtig zu wissen, dass die Reihe überhaupt weiterlebt?