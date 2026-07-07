The Elder Scrolls VI erscheint frühestens 2028

Das Fantasy-Rollenspiel „The Elder Scrolls VI“ befindet sich weiterhin in einer langjährigen Entwicklungsphase und wird laut Branchen-Insider Jason Schreier nicht vor Ablauf der nächsten zwei Jahre auf den Markt kommen.

In einer Live-Fragerunde zur strategischen Neuausrichtung der Xbox-Sparte konkretisierte der Bloomberg-Journalist den internen Zeitplan von Bethesda Game Studios. Demnach ist ein Release vor 2028 vollkommen unrealistisch.

Selbst dieses Fenster gilt in der Industrie als optimistisch, da Großproduktionen dieser Größenordnung mittlerweile Entwicklungszyklen von sechs bis sieben Jahren beanspruchen. Bethesda hatte die Produktion erst 2023 nach der Fertigstellung von „Starfield“ vollumfänglich gestartet. Zuvor existierte das Projekt primär als Marketing-Ankündigung aus dem Jahr 2018. Ein reines Lippenbekenntnis für die Shareholder.

Engine-Wechsel bremst die Produktion

Bethesda wechselt für den Skyrim-Nachfolger auf die hauseigene Creation Engine 3. Dieser Technologiesprung bindet massive Ressourcen, da die Werkzeuge parallel zur Content-Erstellung modifiziert werden müssen. Die Modernisierung der Engine ist nach den technischen Defiziten von Starfield zwingend notwendig, kostet aber wertvolle Monate.

Historisch betrachtet vergingen zwischen „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ und „Skyrim“ fünf Jahre. Bei „The Elder Scrolls VI“ steuern wir nun auf eine Lücke von mindestens 17 Jahren zu. Eine absurde Spanne für eine Kernmarke.

Der Microsoft-Druck verschärft die Lage

Der aktuelle Sparkurs im Hause Microsoft erhöht den Druck auf das Entwicklerstudio. Die Xbox-Führung fordert von ihren internen Teams eine operative Gewinnmarge von 30 Prozent. Gleichzeitig verzeichnet die Branche explodierende Produktionskosten, die bei AAA-Projekten dieser Kategorie regelmäßig die Marke von 300 Millionen US-Dollar durchbrechen. Das zwingt Bethesda zu maximaler Effizienz bei reduzierter Belegschaft.

Umstrukturierungen und personelle Kürzungen innerhalb der ZeniMax-Gruppe verlangsamen derzeit zudem die alltäglichen Workflows zusätzlich. Konstante Reorganisation frisst Entwicklungszeit.

Wer auf einen schnellen Systemseller für die aktuelle Konsolengeneration gehofft hat, muss umdenken. „The Elder Scrolls VI“ wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als Cross-Gen-Titel für die Playstation 5 und Xbox Series X konzipiert, seine technische Zielplattform ist jedoch bereits die nächste Hardware-Generation ab 2028.