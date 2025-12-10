The Elder Scrolls VI: Fans werten Skyrim-Trailer als möglichen Release-Hinweis

Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur Nintendo Switch 2-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim hat die Community in Aufruhr versetzt. Wer genau hinsieht, entdeckt an einer Stelle die Zahlen „20“ und „27“, vertikal ausgerichtet.

Schnell war die Spekulation geboren: Könnte Bethesda Softworks damit ein Release-Jahr für The Elder Scrolls VI angedeutet haben? Auf Social Media verbreitete sich diese Theorie rasend schnell, vor allem unter Fans, die jede Andeutung des Entwicklerteams auf die Goldwaage legen.

Todd Howard bleibt vorsichtig

Bethesda Game Studios’ Direktor Todd Howard hat sich in einem Interview kürzlich zum Entwicklungsstand geäußert. Er betonte, dass The Elder Scrolls VI noch weit von der Veröffentlichung entfernt sei, und vermutlich erst nach GTA 6 erscheine. Während das Studio weiterhin Projekte wie Fallout 76 betreut, bleibt die Arbeit am nächsten Teil der Reihe ein zentrales Tagesgeschäft. Howard machte gegenüber GQ außerdem klar: Große Spiele brauchen Zeit. „Es gibt einen optimalen Punkt“, erklärte er. „Manchmal waren wir deutlich darüber hinaus.“

Ein Meilenstein war kürzlich ein umfangreicher Playtest. Howard beschreibt solche Tests als entscheidend, um den aktuellen Zustand des Spiels realistisch einschätzen zu können: „Man muss wirklich auf den Bildschirm schauen und sich fragen: ‚Was ist das? Was braucht es? Wo stehen wir?‘ Gute Spiele werden gespielt, nicht nur gemacht.“ Trotz dieser Fortschritte warnte er jedoch, dass Fans Geduld mitbringen müssen.

Was bedeutet das für Spieler?

Für die Community bleibt die Botschaft klar: Gerüchte um 2027 als mögliches Release-Jahr sind verlockend, aber nicht bestätigt. Spieler sollten sich bewusst sein, dass Bethesda bewusst Andeutungen streut, ohne Details preiszugeben.

Dennoch sind solche kleinen Hinweise, sei es ein subtil platziertes Trailer-Detail oder das Ergebnis eines umfangreichen Playtests, für die Community von großer Bedeutung. Sie geben Einblicke in die Entwicklungsrichtung, erlauben Spekulationen über Gameplay-Elemente oder den Fortschritt und halten die Vorfreude lebendig.

Gleichzeitig bleibt die entscheidende Frage: Wird The Elder Scrolls VI den hohen Erwartungen gerecht, die seit Jahren an die legendäre Rollenspielserie geknüpft sind, und kann es die Messlatte für künftige Bethesda-Spiele setzen?