The Elder Scrolls VI: Hammerfell mit Seeschlachten und der Rückkehr der Drachen?

Laut den Leaks könnte The Elder Scrolls VI bereits im Juli 2025 der Öffentlichkeit präsentiert werden – eine mutige Prognose, da Bethesda bisher von einer langen Entwicklungszeit sprach. Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten oder wir uns doch noch länger gedulden müssen, wird man dann sehen. Die Erwartungen an Bethesdas Rollenspiel-Epos sind höher denn je!

Ja, ihr habt richtig gelesen: Die Drachen sollen zurückkehren! Wie genau sie in die Story integriert werden, bleibt unklar – aber ihre bloße Präsenz dürfte viele Fans von Skyrim in nostalgische Verzückung versetzen. Ob sie Feinde oder gar Verbündete sein werden, bleibt abzuwarten.

Ein besonders spannendes Feature ist die Möglichkeit, Schiffe zu bauen und zu verbessern. Inspiriert von Starfield , soll das Schiffsbau-Feature deutlich erweitert werden und eine essenzielle Rolle in der Erkundung spielen. Doch damit nicht genug: Spieler können sich offenbar in epische Seeschlachten stürzen, Inseln vor der Küste erforschen und sogar die Tiefen des Ozeans erkunden.

Bethesda will mit The Elder Scrolls VI demnach die Messlatte für Open-World-Spiele erneut höher legen. Dank schneller Ladezeiten wird die Spielwelt nahtlos und immersiver als je zuvor sein. Die Handlung soll hauptsächlich in Hammerfell und High Rock spielen – zwei Regionen, die bislang in der Serie eher unterrepräsentiert waren.

