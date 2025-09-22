The Elder Scrolls VI: Leaker spricht von Release-Fenster – schon bald oder deutlich später?

Seit Jahren geistert die Frage durch die Gaming-Welt: Wann erscheint The Elder Scrolls VI? Nun will der Leaker eXtas1s Antworten liefern. In einem aktuellen Video spricht er davon, dass Bethesda „Ende 2027“ als internes Ziel anvisiere. Beweise legt er zwar nicht vor, doch verweist er auf Informationen, die ihn zu dieser „logischen Annahme“ geführt hätten.

Erstmals angekündigt wurde The Elder Scrolls VI bereits im Juni 2018, damals noch als simpler Teaser, der mehr Fragen als Antworten hinterließ. Seither hat Bethesda andere Prioritäten gesetzt: Fallout 76 erhielt über Jahre hinweg Support, Starfield wurde 2023 veröffentlicht und bekommt auch weiterhin DLC-Nachschub. Wer also auf Neuigkeiten zum nächsten großen Fantasy-Epos hoffte, musste sich bislang mit Geduld wappnen.

Was bedeutet „Ende 2027“ für die Branche?

Sollte sich dieses Zeitfenster bewahrheiten, stünde The Elder Scrolls VI nicht nur am Ende eines fast zehnjährigen Entwicklungszyklus. Es könnte auch zeitlich perfekt mit dem Start der nächsten Xbox-Generation zusammenfallen. Laut aktuellen Berichten arbeitet Microsoft bereits mit Hochdruck an neuer Hardware, deren Marktstart ebenfalls für 2027 erwartet wird. Das wirft die spannende Frage auf: Wird The Elder Scrolls VI als Showcase-Titel für die nächste Xbox konzipiert?

Ironisch wäre es jedenfalls, denn während viele Fans auf einen Release noch für diese Konsolengeneration hoffen, könnte das Spiel letztlich die Eintrittskarte in die nächste darstellen. Bethesda hat das Muster schließlich schon einmal bedient – The Elder Scrolls V: Skyrim erschien 2011 und wurde im Laufe der Jahre auf praktisch jede Plattform portiert, die Strom hat.

Vorsicht bei Leaks

Natürlich bleibt das alles Spekulation. Ohne offizielle Bestätigung von Microsoft oder Bethesda sind solche Aussagen bestenfalls Indizien, keine Fakten. Dass sich Pläne während einer Entwicklung dieser Größenordnung verschieben können, ist ohnehin eher die Regel als die Ausnahme.

Ob Ende 2027 tatsächlich realistisch ist, wird sich zeigen. Sicher ist nur: The Elder Scrolls VI bleibt eines der meist erwarteten Spiele überhaupt, und jeder kleine Infohappen sorgt für Diskussionen. Bis dahin heißt es: weiter warten und hoffen, dass Bethesda beim nächsten großen Event mehr als nur einen Teaser liefert.