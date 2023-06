The Elder Scrolls VI wird womöglich ein PS6 Titel

Nach aktuellem Stand sei für The Elder Scrolls VI noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden, auch wenn man Microsoft in der Hinsicht wenig trauen kann.

Damit würde The Elder Scrolls VI frühestens im Jahr 2028 und somit in einem Zeitraum, den man als Launch-Fenster für die nächste Generation genannt hat. Damit hätte Microsoft zumindest einen starken Launch-Titel für die nächste Xbox. Denkbar wäre zudem ein Cross-Gen Release, um die aktuelle Spieler-Basis mitzunehmen.

„Es ist so weit in der Zukunft, dass es schwer ist, zu verstehen, wie die Plattformen überhaupt aussehen werden. […] Wir sprechen hier von einem Spiel, das noch mehr als fünf Jahre entfernt ist.“

Allgemein sei es aber schwer vorherzusagen, wohin die Reise zukünftig in Bezug auf Hardware etc. hin ginge.

The Elder Scrolls VI war gleich mehrmals Thema während der Verhandlung, in der es unter anderem über die Exklusivität ging, aber auch um den Erscheinungszeitraum. Über diesen sagte ( via ) Xbox Boss Phil Spencer, dass The Elder Scrolls VI noch mindestens fünf Jahre entfernt sei. Damit steht ein potentieller Release auf der PS6 und der nächsten Xbox im Raum.

Das schon längst angekündigte The Elder Scolls VI von Bethesda könnte womöglich ein PS6 Titel werden, vorausgesetzt, dass das Rollenspiel überhaupt noch für PlayStation erscheint. Interessante Neuigkeiten dazu wurden jetzt in der Verhandlung zwischen Micrsoft und der FTC bekannt.

