The Expanse: A Telltale Series angekündigt

Telltale Games ist zurück und hat auch gleich eine neue IP namens The Expanse: A Telltale Series mit im Gepäck, die auf der TV-Show von Amazon Prime basiert.

In dem Fall dient Telltale nur als Namensgeber, während die Entwicklung von The Expanse an sich von Deck Nine (Life is Strange) geführt wird. Als bekanntes Gesicht ist außerdem Camina Drummer, gesprochen von Cara Gee, mit an Bord.

The Expanse spielt in einer Zukunftversion unserer Welt, in der Raumfahrt alltäglich ist und der Mars und Asteroidengürtel bereits kolonisiert wurden. Doch es gibt Spannungen zwischen Erdlingen, Marsianern und Belters, dessen Frieden untereinander zu zerbrechen droht, da jede Fraktion um das Überleben ihrer eigenen Bevölkerung kämpft.

Zeitlich spielt The Expanse: A Telltale Series noch vor der TV-Serie. Man selbst schlüpft in die Rolle von Camina Drummer und führt eine Scavenging Crew auf dem Raumschiff Artemis an, während man die Winkel und Ecken des Gürtels durchstreift.

„Das Spiel wird euch in Drummers Magazinstiefel versetzen und euch zwingen, all die lächerlich schwierigen Entscheidungen zu treffen, mit denen Drummer, wie man weiß, zu kämpfen hat“, so Gee in der Ankündigung.

Wann und für welche Plattformen The Expanse: A Telltale Series erscheint, ist derzeit noch unklar.