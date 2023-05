The Expanse: A Telltale Series Episode 1 hat einen Termin

Telltale Games hat den Release-Termin der Episode I von The Expanse: A Telltale Series für diesen Juli bestätigt. Jede weitere der fünf Episoden folgt im Abstand von jeweils zwei Wochen.

Die Spieler erleben hier das aufregende Universum von The Expanse, in dem sie Cara Gee folgen, die wieder in ihre Rolle als Camina Drummer schlüpft. Dabei erkunden sie die gefährlichen und unbekannten Ecken des Gürtels an Bord der Artemis. Von der Plünderung zerstörter Schiffe in einer Schwerelosigkeitsumgebung, über das Überleben einer Meuterei, bis hin zum Kampf gegen furchterregende Piraten – man muss schwierige Entscheidungen treffen und Camina Drummers Entschlossenheit hervorbringen.

Telltale liefert damit eine verräterische Geschichte wie keine andere. Cara befindet sich inmitten einer Crew voller angespannter Beziehungen und starker Persönlichkeiten, dessen Entscheidungen über das Schicksal aller bestimmen wird.

The Expanse: A Telltale Series

Gemeinsam durchstreift man die Schiffswracks, läuft mit seinen Magnetstiefeln über Wände und Decken, und schwebt mit Zero-G-Triebwerken durch die Leere, während man durch Schiffsabschnitte und die offene Weite des Weltraums gleitet, mit Objekten in der Welt interagiert und sich mit Mitgliedern der Besatzung in der bislang größten und eindringlichsten Erkundung aller Telltale-Spiele unterhält.

Schließlich kämpft man mit der unerbittlichen Brutalität des Weltraums, der Politik eines korrupten Sonnensystems, den Feindseligkeiten seiner Crew und Drummers eigener widersprüchlicher Verantwortung gegenüber den Menschen, die euch am Herzen liegen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg – nur eure Entscheidungen und die Konsequenzen, die sie mit sich bringen.

The Expanse: A Telltale Series Episode 1 erscheint am 27. Juli für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC.