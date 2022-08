The Expanse: A Telltale Series – Erster Gameplay Trailer online

Beim gestrigen gamescom Opening wurde das erste Gameplay zu The Expanse: A Telltale Series gezeigt, das derzeit von Deck Nine entwickelt wird.

In diesem neuen Video zeigt man nicht nur ein paar Gameplay-Ausschnitte, sondern erzählt auch Geschichte von Camina Drummer. Darin bricht in naher Zukunft am Rande des Asteroidengürtels auf der Artemis eine blutige Meuterei aus. Man selbst schlüpft in die Rolle von XO Camina Drummer und muss wichtige Entscheidungen über das Schicksal des Schiffes bestimmen.

The Expanse: A Telltale Series

The Expanse spielt in einer Zukunftversion unserer Welt, in der Raumfahrt alltäglich ist und der Mars und Asteroidengürtel bereits kolonisiert wurden. Doch es gibt Spannungen zwischen Erdlingen, Marsianern und Belters, dessen Frieden untereinander zu zerbrechen droht, da jede Fraktion um das Überleben ihrer eigenen Bevölkerung kämpft.

Zeitlich spielt The Expanse: A Telltale Series noch vor der TV-Serie. Man selbst schlüpft in die Rolle von Camina Drummer und führt eine Scavenging Crew auf dem Raumschiff Artemis an, während man die Winkel und Ecken des Gürtels durchstreift.

The Expanse: A Telltale Series erscheint im Sommer 2023.