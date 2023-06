The Expanse: A Telltale Series – Story Trailer

Die Episode I von The Expanse: A Telltale Series erscheint am 27. Juli , während die weiteren fünf Episoden im Abstand von jeweils zwei Wochen folgen.

Von der Plünderung ausgedienter Raumschiffe in der Schwerelosigkeit über das Überleben einer Meuterei bis hin zum Kampf gegen furchterregende Piraten müssen Spieler in diesem Abenteuer schwierige Entscheidungen treffen, während Camina Drummers Entschlossenheit auf die Probe gestellt wird.

In The Expanse: A Telltale Series begleitet man Cara Gee, die wieder in die Rolle von Camina Drummer schlüpft, an Bord der Artemis, um die gefährlichen und unerforschten Grenzen des Gürtels zu erkunden.

Telltale Games zeigt den Story Trailer zu The Expanse: A Telltale Series, das im Juli für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheint.

