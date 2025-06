The Expanse: Osiris Reborn angekündigt – Mit Mass Effect-Vibes ins ein neues Sci-Fi-Terrain

Owlcat Games, bislang vor allem für Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader bekannt, geht mit The Expanse: Osiris Reborn neue Wege. Zusammen mit Alcon Entertainment kündigte das Studio am Abend ein narratives Sci-Fi-Action-RPG an, das eine eigenständige Geschichte im bekannten Expanse-Universum erzählt.

Für Sci-Fi-Fans, die schon länger auf ein modernes Rollenspiel in der Tradition von Mass Effect warten, könnte das durchaus spannend werden.

Mass Effect trifft Hard Sci-Fi

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Söldner (wahlweise auch eine Söldnerin) von Pinkwater Security, der während eines Lockdowns auf Eros Station gestrandet ist – zur denkbar ungünstigsten Zeit. Laut Entwicklerangaben soll man dabei nicht nur die Kontrolle über das fortschrittlichste Schiff im Sonnensystem übernehmen, sondern sich auch durch eine politisch aufgeladene, zersplitterte Welt kämpfen. Zwei Begleiter unterstützen aktiv im Gefecht, weitere Mitglieder der Crew agieren aus dem Hintergrund. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive, mit Deckungssystem und Squad-Koordination – klassische RPG-Elemente inklusive.

Die Entwickler selbst nehmen kein Blatt vor den Mund: Die Mass Effect-Trilogie sei ein großer Einfluss gewesen, so Game Design Producer Yuliya Chernenko. Die Verbindung zu The Expanse ergibt dabei durchaus Sinn: Beide Universen setzen auf Hard-Sci-Fi, komplexe Figuren und moralisch mehrdeutige Konflikte. Auch Romanzen sollen im Spiel eine Rolle spielen – wie tiefgreifend, bleibt abzuwarten.

Große Ambitionen, noch viele offene Fragen

Laut Owlcat handelt es sich um das derzeit wichtigste Projekt des Studios. Das Team arbeite unabhängig von anderen Titeln, was ein gutes Zeichen für die Fokussierung auf Qualität ist. Trotzdem ist zum jetzigen Zeitpunkt noch vieles offen. Ein konkreter Releasetermin fehlt, ebenso wie echtes Gameplay-Material. Die Ankündigung bleibt also weitgehend auf Konzept-Ebene – was das Spiel am Ende wirklich kann, lässt sich noch nicht einschätzen.

Erste Infos klingen jedoch vielversprechend: eine starke Lizenz, klare Rollenspielmechaniken, Third-Person-Action und eine etablierte Sci-Fi-Welt mit Fans. Ob The Expanse: Osiris Reborn dieses Potenzial nutzt, wird die Zeit zeigen.

Was haltet ihr von der Idee, The Expanse in ein vollwertiges Action-RPG zu verwandeln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.