The Expanse: Osiris Reborn – Closed Beta startet im April für Founders

„The Expanse: Osiris Reborn“ startet bald in die Closed Beta. Wer das Miller-Pack oder die Collector’s Edition vorbestellt, darf ab dem 22. April die Triebwerke zünden. Owlcat Games nutzt die Closed Beta als langfristigen Testlauf bis zum Release im Frühjahr 2027.

Diese Testphase ist kein kurzes Demo-Wochenende, sondern soll laut Entwickler Owlcat Games bis zur Veröffentlichung im nächsten Jahr aktiv bleiben, um kontinuierliches Feedback in die Entwicklung einfließen zu lassen.

Der Sprung ins Ungewisse: Was die Beta bietet

Der Fokus der Beta zu „The Expanse: Osiris Reborn“ liegt auf einer abgelegenen Raumstation von Pinkwater Security, die zeitlich kurz nach den Ereignissen auf Eros angesiedelt ist. Spieler können hier erstmals das Kern-Gameplay testen, das eine Mischung aus narrativen Entscheidungen und Third-Person-Action darstellt. Owlcat verspricht Mechaniken für die Bewegung in der Schwerelosigkeit – ein Element, das in Sci-Fi-RPGs oft entweder zum Highlight oder zum Frustfaktor wird.

Die Beta umfasst:

Erkundung: Die Pinkwater-Station als zentraler Hub und Schauplatz.

Die Pinkwater-Station als zentraler Hub und Schauplatz. Dialog-System: Erste Experimente mit Entscheidungen, die den Verlauf der Story beeinflussen.

Erste Experimente mit Entscheidungen, die den Verlauf der Story beeinflussen. Combat & Upgrades: Einblick in das Kampfsystem und die Charakterentwicklung der Söldner.

Warum der frühe Zugang für Owlcat entscheidend ist

Owlcat Games ist bekannt für komplexe, tiefgreifende RPGs, die zum Release oft mit technischem Feinschliff zu kämpfen hatten. Dass die Beta nun fast ein Jahr vor dem geplanten Release im Frühjahr 2027 startet und dauerhaft läuft, zeigt, dass das Studio aus der Vergangenheit gelernt hat. Die Rückmeldung der „Founders“ wird hier als direkter Korrekturfilter genutzt.

Der neue Trailer von der Xbox Partner Preview verdeutlicht zudem die Marschrichtung: Weg von der isometrischen Taktik, hin zur dynamischen Third-Person-Action. Das ist ein mutiger Schritt für das Studio, birgt aber das Risiko, die spielerische Tiefe der Vorlage gegen Standard-Action einzutauschen. Die Beta muss nun beweisen, dass das „Expanse-Gefühl“ – diese dreckige, realistische Sci-Fi-Atmosphäre – auch in direkten Kämpfen erhalten bleibt.

Die Closed Beta ist ein spannendes Unterfangen. Einerseits ist die lange Testphase für die Spielqualität ein Segen. Andererseits ist der Zugang hinter teure Founder-Packs geklemmt. Wer das Spiel einfach nur ausprobieren will, muss zahlen. Die gezeigten Gameplay-Szenen sehen stimmig aus, doch die echte Herausforderung wird die Schwerelosigkeit sein – wenn Owlcat das physikalisch glaubwürdig umsetzt, könnte uns ein Genre-Highlight erwarten.

Was ist euch bei einem „The Expanse“-Spiel wichtiger: Die physikalisch korrekte Action in Zero-G oder die politischen Intrigen zwischen Gürtlern und der Erde?