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The Expanse: Osiris Reborn – Ganymed-Infiltration gerät im neuen Gameplay außer Kontrolle

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Owlcat Games zeigt neues Gameplay zu The Expanse: Osiris Reborn auf der gamescom. Eine Infiltration auf Ganymed eskaliert völlig. Jetzt reinschauen!

the expanse osiris reborn

Owlcat Games zeigt auf der gamescom frisches Material zu ihrem narrativen Action-RPG „The Expanse: Osiris Reborn“. Das gezeigte Gameplay von Ganymed demonstriert, wie schnell ein leiser Raubzug in absolutes Chaos umschlagen kann.

Owlcat Games schickt uns auf den Jupitermond Ganymed. Ziel des Geschwister-Duos: eine geheime Protogen-Basis unter falscher Identität unterwandern und gestohlene Daten von Pinkwater IV vernichten. Der Einstieg wirkt klassisch. Tarnung anlegen, Wachen austricksen, leise durch die Korridore schleichen. Das Team im Hintergrund liefert Funk-Support. Routinierter Heist-Job. Dachten wir.

Der Infiltrations-Trip auf Ganymed

Plötzlich platzt eine dritte Partei mitten in die Operation. Die Tarnung fliegt auf. Zu allem Überfluss wird auch noch eine genetisch veränderte Protogen-Monstrosität von der Leine gelassen. Ab diesem Punkt wechselt das Spiel nahtlos von Schleich-Passagen zu harter Action und Improvisation. Owlcat demonstriert hier sauber das Zusammenspiel aus Dialogen, Erkundung und den direkten Kämpfen. Das sieht griffig aus. Es fühlt sich nach echter Expanse-Atmosphäre an.

Owlcat trifft den Ton der Vorlage exzellent. Der fliegende Wechsel von subtiler Spionage zu nackter Panik zeigt genau die Dynamik, die Fans am Expanse-Universum lieben. Wenn das fertige Spiel diese narrative Flexibilität über die gesamte Spielzeit hält, erwartet uns ein echtes Highlight.

Glaubt ihr, dass Owlcat den Wechsel vom klassischen Isometrie-RPG zum dynamischen Action-RPG sauber hinbekommt?

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