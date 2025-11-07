Latest

The Expanse: Osiris Reborn – Musikalischer Vorgeschmack mit Mass Effect-Vibes zum N7-Day

Das Main Theme von The Expanse: Osiris Reborn ist jetzt verfügbar, passend zum N7-Day. Ein epischer Sound von Paweł Perepelica, der die Reise durchs Sonnensystem einleitet.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Heute gibt’s für Fans von The Expanse: Osiris Reborn einen kleinen, aber stimmungsvollen Vorgeschmack auf das kommende Sci-Fi-RPG. Das offizielle Main Theme ist ab sofort verfügbar, komponiert von Paweł Perepelica, der bereits mit den Soundtracks zu Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader bewiesen hat, wie man epische Welten akustisch einfängt.

Sein neuer Score klingt nach Größe, Verantwortung und der Einsamkeit des Alls, passend zur Rolle einer Söldnerin von Pinkwater Security, die in der tödlichen Abriegelung der Eros Station ihren eigenen Weg finden muss. Für Fans von The Expanse ist das mehr als nur Musik, es ist das Versprechen eines neuen Abenteuers im wohl realistischsten Sci-Fi-Universum überhaupt.

Und ehrlich: an einem Tag wie dem heutigen N7-Day fühlt sich dieser Release fast wie ein galaktisches Zeichen an.

