The Expanse: Osiris Reborn – Musikalischer Vorgeschmack mit Mass Effect-Vibes zum N7-Day

Heute gibt’s für Fans von The Expanse: Osiris Reborn einen kleinen, aber stimmungsvollen Vorgeschmack auf das kommende Sci-Fi-RPG. Das offizielle Main Theme ist ab sofort verfügbar, komponiert von Paweł Perepelica, der bereits mit den Soundtracks zu Pathfinder: Wrath of the Righteous und Warhammer 40.000: Rogue Trader bewiesen hat, wie man epische Welten akustisch einfängt.

Sein neuer Score klingt nach Größe, Verantwortung und der Einsamkeit des Alls, passend zur Rolle einer Söldnerin von Pinkwater Security, die in der tödlichen Abriegelung der Eros Station ihren eigenen Weg finden muss. Für Fans von The Expanse ist das mehr als nur Musik, es ist das Versprechen eines neuen Abenteuers im wohl realistischsten Sci-Fi-Universum überhaupt.

Und ehrlich: an einem Tag wie dem heutigen N7-Day fühlt sich dieser Release fast wie ein galaktisches Zeichen an.