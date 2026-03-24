The Expanse: Osiris Reborn – Neuer Teaser bestätigt Horror-Elemente und FPS-Gameplay

Entwickler Owlcat Games hat einen neuen Teaser-Trailer zu „The Expanse: Osiris Reborn“ veröffentlicht, der eine unbekannte Bedrohung an Bord der Pinkwater zeigt und den Fokus auf First-Person-Action legt.

Der neue Trailer bestätigt eine düstere Tonalität für das kommende RPG und kündigt für den 26. März 2026 weitere Details im Rahmen des Xbox Partner Showcase an. Während Owlcat Games bisher vor allem für isometrische Rollenspiele wie Pathfinder oder Warhammer 40,000: Rogue Trader bekannt war, markiert dieser Titel einen deutlichen Schwenk in Richtung Shooter-Mechaniken aus der Ego-Perspektive.

Unbekannte Bedrohung und Story-Einordnung

Das gezeigte Videomaterial konzentriert sich auf die Folgen eines Angriffs auf das Schiff der Pinkwater-Crew. Die Szenerie ist von Chaos und Verlusten geprägt; Dialogfetzen im Teaser verweisen auf ein „Mandatory Safety Briefing“ und unmittelbare Gefechte mit Todesopfern.

Inhaltlich schließt The Expanse: Osiris Reborn als Kanon-Erweiterung die erzählerischen Lücken zwischen der Buchvorlage von James S.A. Corey und der TV-Serie, wobei die physische Bedrohung an Bord der Pinkwater taktische Verteidigungsmaßnahmen und ein konsequentes Ressourcenmanagement erzwingt. Für Spieler bedeutet diese Ausrichtung, dass die für Owlcat-Titel charakteristische Crew-Dynamik und die individuellen Fähigkeiten der Begleiter essenziell für das Überleben in diesen Krisenszenarien sind, während die Story gleichzeitig neue, offizielle Perspektiven auf das bekannte Universum eröffnet.

Vom Würfelwurf zum Fadenkreuz

Der Teaser endet mit dem expliziten Hinweis auf „FPS“-Elemente. Dies ist ein signifikanter technologischer und mechanischer Bruch mit der bisherigen Historie des Studios. Während Rogue Trader auf rundenbasierten Taktik-Kämpfen basierte, setzt Osiris Reborn auf Echtzeit-Action. Das Ziel ist laut Entwickler ein „authentisches Gefühl“ für die Raumfahrt im Expanse-Universum, was eine präzise Physik-Engine und ein direktes Gunplay voraussetzt.

Owlcat verlässt mit dem Wechsel auf Ego-Perspektive und Echtzeit-Action ihre Komfortzone. Die spielerische Tiefe wird sich also weniger über komplexe Regelwerke (wie bei Pathfinder) und mehr über die Atmosphäre und das Trefferfeedback definieren. Wer die Story von The Expanse schätzt, bekommt hier eine grafisch moderne Aufbereitung, muss sich aber auf einen deutlich actionlastigeren Gameplay-Loop einstellen als von diesem Studio gewohnt.