The Expanse: Osiris Reborn – Owlcat enthüllt die Crew der Razorback

Die vollständige Begleiter-Riege für „The Expanse: Osiris Reborn“ steht fest und bringt mit sieben Charakteren – darunter ein genetischer Zwilling des Spielers – frischen Wind in das klassische Party-System von Owlcat Games.

Das kommende Action-RPG von Owlcat Games setzt massiv auf die Dynamik zwischen den sieben Crewmitgliedern, wobei das Studio mit dem Charakter „J“ ein interessantes Experiment wagt: Dieser Begleiter spiegelt das Aussehen und Geschlecht der eigenen Spielfigur wider. Während wir auf Missionen wie gewohnt nur zwei Gefährten direkt mitnehmen dürfen, sollen die verbleibenden Mitglieder von Bord des Schiffes aus aktiv ins Geschehen eingreifen können.

Ein Spiegelbild als rechte Hand

Der Clou des Casts ist zweifellos J, der Executive Officer. Da J der eineiige Zwilling des Protagonisten ist, basiert das Modell direkt auf unseren Entscheidungen im Character Creator. Spielerisch ist das spannend, weil Owlcat hier eine Brücke zwischen Selbstdarstellung und NPC-Interaktion schlägt. J soll trotz des gleichen Aussehens eine völlig eigenständige, eher impulsive Persönlichkeit besitzen – ein krasser Kontrast zum oft eher stoischen Rollenspiel-Helden.

Die restliche Truppe deckt klassische Sci-Fi-Archetypen ab, die jedoch durch spezifische „Exploits“ (Spezialfähigkeiten) und Rollen eine klare taktische Kante erhalten:

Teo (Medic): Ein lauter Ex-Arzt von der Erde, der eher wie ein Tank agiert. Seine Kombination aus schwerer Rüstung und experimentellen Stimulanzien deutet auf einen aggressiven Support-Stil hin.

Ein lauter Ex-Arzt von der Erde, der eher wie ein Tank agiert. Seine Kombination aus schwerer Rüstung und experimentellen Stimulanzien deutet auf einen aggressiven Support-Stil hin. Michael (Gunner): Der klassische Söldner mit Gewissen, der mit Schild und Schulter-Autokanone für die grobe Arbeit zuständig ist.

Der klassische Söldner mit Gewissen, der mit Schild und Schulter-Autokanone für die grobe Arbeit zuständig ist. Zafar (Engineer) & Aleesha (Hacker): Während Zafar mit stationären Geschützen und EMF-Geräten das Schlachtfeld kontrolliert, setzt Aleesha auf Drohnen und System-Subversion.

Während Zafar mit stationären Geschützen und EMF-Geräten das Schlachtfeld kontrolliert, setzt Aleesha auf Drohnen und System-Subversion. Regina (Sniper) & Polly (Support): Regina übernimmt die Aufklärung und Fernkampf-Präzision, während die junge Gürtlerin Polly für mobile Deckung und mittlere Distanz sorgt.

Abschied von der „Parkbank“ auf dem Schiff

Ein echtes Problem vieler RPGs ist, dass liebgewonnene Charaktere oft im Lager oder auf dem Schiff verstauben, wenn sie nicht im aktiven Squad sind. Owlcat scheint hier von Mass Effect gelernt zu haben: Die nicht gewählten Begleiter sollen „vom Schiff aus“ helfen. Ob das nur Funk-Kommentare oder echte Gameplay-Auswirkungen wie Orbital-Schläge oder Remote-Hacking sind, bleibt abzuwarten, wäre aber ein wichtiger Schritt für die Immersion einer zusammenwachsenden Crew.

Owlcat hat mit „Pathfinder“ und „Rogue Trader“ bewiesen, dass sie komplexe Charaktere schreiben können. Die sieben Begleiter wirken auf dem Papier gut ausbalanciert. Besonders die Idee des Zwillings-Begleiters und die aktive Einbindung der „daheimgebliebenen“ Crewmitglieder könnte „The Expanse: Osiris Reborn“ von der Genre-Konkurrenz abheben. Es bleibt jedoch ein Risiko, ob das Action-Gameplay genug Tiefe bietet, um die verschiedenen Spezialisierungen wirklich spürbar zu machen.

Weitere Details zu „The Expanse: Osiris Reborn“ werden später an diesem Tag beim Xbox Showcase erwartet.