The Expanse: Osiris Reborn – Owlcat wagt das Sci-Fi-RPG abseits des CRPG-Pfads

Owlcat Games, bislang bekannt für klassische cRPGs wie Pathfinder: Wrath of the Righteous oder Rogue Trader, verabschiedet sich mit The Expanse: Osiris Reborn von isometrischer Draufsicht und Würfeln. Das Sci-Fi-RPG war eines der Höhepunkte beim Summer Game Fest in der vergangenen Woche.

Stattdessen geht es in Third-Person-Perspektive und mit direkter Action in das Universum der erfolgreichen Sci-Fi-Serie The Expanse. Das Projekt ist ambitioniert – aber kein Selbstzweck. Die Entwickler wollen kein AAA-Monster erschaffen, sondern ein Spiel, das sich für Fans von Rollenspielen, Action und The Expanse gleichermaßen authentisch anfühlt. Das verrät man in einem Q&A von Wccftech, das spannende Einblicke liefert.

Ein vertrautes Universum, ein neuer Blickwinkel

Die Handlung von The Expanse: Osiris Reborn ist zwischen Season 1 und 2 der TV-Serie angesiedelt. Während Holden und seine Crew das politische Gleichgewicht der inneren und äußeren Planeten ins Wanken bringen, erleben wir als selbst erstellter Charakter eine parallele Geschichte. Dabei greift Owlcat tief in die Weltmechanik von The Expanse – nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Unsere Herkunft – als Belter, Martian oder Earther – beeinflusst, wie andere Fraktionen und NPCs auf uns reagieren. Gerade im durch Spannungen geprägten Setting auf Ceres oder Eros kann das zu ganz unterschiedlichen Spielverläufen führen.

Der Fokus liegt laut Creative Director Alexander Mishulin auf Entscheidung und Konsequenz, politischen Spannungen und moralischen Grauzonen. Wer möchte, kann diplomatisch agieren, sich einer Fraktion anschließen – oder sie gegeneinander ausspielen. Noch verrät man nicht, wie dynamisch das System letztlich wird, aber Owlcat verspricht, dass Spieler alle Facetten des Machtgefüges erleben können, ohne in starre Pfade gezwängt zu werden.

Ein kalkulierter Genrewechsel

Bereits 2021 begann Owlcat mit der Arbeit an dem Projekt, das sich deutlich von früheren Titeln unterscheidet. Der Wechsel zur Unreal Engine 5 und zur Third-Person-Perspektive war dabei bewusst gewählt – The Expanse sei ein Universum, das man direkt erleben müsse, nicht durch das indirekte Korsett eines CRPGs, so Mishulin. Ziel sei ein filmischeres, realistischeres Erlebnis – aber nicht auf Kosten von Spieltiefe.

Das Kampfsystem kombiniert Deckungsmechaniken mit aktiven Fähigkeiten. Wer möchte, setzt auf klassische Shooter-Steuerung mit Fernwaffen, kann aber auch einen eher defensiven Nahkampf-Stil mit Schilden und Spezialfähigkeiten wählen. Der Fokus liegt auf Synergien statt Zahlenwust. Rollenspielsysteme wie Talentbäume und Perks sind vorhanden, aber weniger komplex als in Rogue Trader.

Begleiter spielen ebenfalls eine zentrale Rolle – wie man es von Owlcat kennt. Pro Mission begleiten uns zwei aktiv, andere Teammitglieder unterstützen im Hintergrund oder verfolgen eigene Ziele. Diese Dynamik soll Missionen abwechslungsreich gestalten: mal steht ein Begleiter im Fokus, mal unsere eigene Geschichte.

Kein Mass Effect-Klon, aber auch keine Budgetproduktion

Dass viele Parallelen zu Mass Effect gezogen werden, ist verständlich – das Team nennt die Serie offen als Inspiration. Dennoch strebt Owlcat kein klassisches AAA-Spiel an. Stattdessen beschreibt man es als „AAA-ähnlich in Anspruch und Umsetzung„, aber mit dem Ziel, The Expanse erlebbar zu machen – nicht eine bombastische Marketing-Kampagne abzuliefern.

Auch Romance-Optionen sind wieder dabei, diesmal etwas subtiler, dafür stärker in die Charakterentwicklung eingebunden. Wer sich für einen Begleiter entscheidet, soll dabei neue Facetten über ihn oder sie – und sich selbst – erfahren. Eine mechanisch überladene Dating-Simulation erwartet uns aber nicht.

The Expanse: Osiris Reborn ist ganz offensichtlich ein mutiger Schritt für Owlcat – weg vom CRPG, hin zu einem eher cineastischen, aber dennoch tiefgehenden Erlebnis. Das Team hat sichtlich Respekt vor der Vorlage und versucht, das komplexe Universum nicht zu simplifizieren, sondern für interaktive Erzählung zu öffnen. Derzeit ist das Spiel in aktiver Produktion, ein Releasetermin steht noch aus. Fest steht: Fans der Serie und von erzählerisch starken RPGs sollten das Projekt im Auge behalten.

Was haltet ihr vom Genrewechsel bei Owlcat – sinnvoller Neuanfang oder unnötige Abkehr vom Erfolgsrezept? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!