The Expanse: Osiris Reborn – So realistisch wird das Leben im Weltraum

Owlcat Games gibt Fans heute einen detaillierten Blick hinter die Kulissen von The Expanse: Osiris Reborn. Dabei geht es nicht nur um schicke Raumschiffe oder epische Kämpfe, sondern um die Frage: Wie lebt man eigentlich im All, und wie lässt sich das als Spiel umsetzen, ohne dass es unspielbar wird?

Vom NASA-Alltag ins Videospiel

Für das Team von Owlcat war von Anfang an klar: The Expanse: Osiris Reborn lebt vom Anspruch, Science-Fiction realistisch zu zeigen. Deshalb holte man niemand Geringeren als den ehemaligen NASA-Astronauten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao ins Boot. Er brachte Einblicke aus erster Hand: Wie bewegt man sich in der Schwerelosigkeit? Wie beeinflusst das Leben auf einer Raumstation den Alltag, die Ernährung, sogar die Psyche?

Astronauten bevorzugen oft scharfes Essen, weil der Geschmackssinn durch monatelanges Leben im All gedämpft wird. Im Spiel wird das umgesetzt: Figuren haben Vorlieben, diskutieren Zutaten, kochen selbst – kleine Details, die Immersion schaffen.

Gleichzeitig mussten Kompromisse her. Sicherungsleinen sind im echten All Standard, für ein Videospiel wären sie jedoch sperrig. Owlcat löste das Problem mit magnetischen Stiefeln, die Spielern Bewegungsfreiheit geben, aber trotzdem ein realistisches Gefühl vermitteln.

Realismus vs. Spielspaß

Ähnlich verhält es sich mit dem Kampf. Ballistik, Rückstoß und Schall funktionieren in der Schwerelosigkeit anders. Im echten Vakuum ist es still, doch für Spielspaß braucht man Rückmeldung. Spieler hören zwar gedämpfte Schüsse, spüren Vibrationen durch Magboots und Atemgeräusche, zusätzlich sorgen Funk- und Raumschiffgeräusche für Orientierung. Das Team nennt es „Realismus, der auf Science-Fiction basiert, nicht auf Simulationen“.

Leroy Chiao betont, dass die Angst, sich im All zu lösen und wegzutreiben, ein zentrales Erlebnis bleibt. Gleichzeitig wird das Teamplay in The Expanse: Osiris Reborn spürbar. Vertrauen wächst, die Crew trainiert zusammen, das Schiff wird zur Heimat – alles Aspekte, die Chiao aus seiner Zeit auf der ISS kennt.

Zwischen Authentizität und Spielbarkeit

Owlcat Games zeigt mit diesem Ansatz, dass echtes Weltraum-Feeling und unterhaltsames Gameplay kein Widerspruch sein müssen. Spieler sollen spüren, wie klein man sich im All fühlt, aber trotzdem aktiv agieren können, vom Essen über Raumschiff-Erkundungen bis zum Kampf.

Ob das alles am Ende tatsächlich so überzeugend funktioniert, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Eindrücke machen aber Hoffnung: Owlcat geht den Schritt Richtung Authentizität ernsthaft, ohne Spieler zu überfordern.

The Expanse: Osiris Reborn wird damit nicht nur für Fans der Bücher und Serie interessant, sondern für alle, die ein Sci-Fi-Spiel wollen, das sich nicht hinter Hollywood-Klischees versteckt.