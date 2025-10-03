The Finals: Update 8.3.0 bringt chaotisches „Heaven or Else“-Event

Mit dem Update 8.3.0 hebt The Finals buchstäblich ab: Das neue Event „Heaven or Else“ verlagert die Arena in den Himmel, wo zwei Teams auf schwebenden Plattformen um ihren Platz im Jenseits ringen. Das Besondere: Jeder Schlag, jeder Schubser und jede Granate hat dank angepasster Physik mehr Wucht, und wer nicht aufpasst, segelt schneller in die Tiefe, als er „Revive“ sagen kann.

Die Ausrüstung ist dabei für alle identisch: Jump Pads, Heil-Emitter, Goo-Granaten, ein kraftvoller Charge & Slam und ein Speer, der förmlich dafür geschaffen ist, Gegner von der Map zu schleudern. Das Ergebnis? Rasante, chaotische Matches, die sich weniger nach klassischem Shooter und mehr nach einer Mischung aus Prügelspiel und Party-Modus anfühlen.

Belohnungen zwischen Himmel und Hölle

Das Event bringt nicht nur Action, sondern auch kostenlose Cosmetics. Wer die Event-Verträge erfüllt, kann zwischen zwei Sets wählen:

Heaven-Set: Marmor- und Gold-Waffen, ein weißes Outfit sowie das ironisch benannte „HOLTOW Pearly Gates Insurance“-Bundle.

Marmor- und Gold-Waffen, ein weißes Outfit sowie das ironisch benannte „HOLTOW Pearly Gates Insurance“-Bundle. Hell-Set: Lava-geschmiedete Waffen, rote Hörner und ein feuerroter Jumpsuit.

Damit bedient The Finals beide Seiten der Skala – von himmlisch rein bis höllisch dämonisch. Für Sammler ist das Event also ein Muss.

Zusätzlich sind die Outfits der sechs Esport-Teams erhältlich, die sich für das 2025 Grand Major qualifiziert haben. Wer seine Lieblingsmannschaft im Spiel repräsentieren will, findet hier die passende Möglichkeit.

Mehr als nur ein Event

Neben „Heaven or Else“ hat Update 8.3.0 auch an den Stellschrauben des Gameplays gedreht: kleinere Quality-of-Life-Verbesserungen für Maps und Menüs, Balancing-Änderungen bei Waffen und Gadgets sowie Detail-Anpassungen, die langfristig Einfluss auf die Meta haben könnten.

Ob „Heaven or Else“ mehr als ein kurzzeitiger Party-Modus ist, bleibt offen. Doch gerade solche Events zeigen, dass The Finals seine Stärken kennt: kreative Arenen, physikbasierte Action und eine Community, die Lust auf Chaos hat.

Das Update 8.3.0 machtThe Finals für kurze Zeit zu einem bunten und wilden Spektakel in den Wolken. Doch die eigentliche Frage ist: Sollten solche zeitlich begrenzten Modi öfter Teil der Roadmap werden, oder bleibt der Reiz nur, wenn sie rar gesät sind?