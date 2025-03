The First Berseker: Khazan – Der Entwickler warnt vor fiesem Bug

The First Berserker: Khazan ist der erste große Action-RPG-Hit des Jahres. An sich befindet sich das Spiel vom Entwickler Neople auch in einem sehr sauberen und guten Zustand. Jetzt spricht das Studio allerdings eine Warnung vor einem gravierenden Bug aus.

Bug kann den Fortschritt erschweren

Die Warnung wurde über einen neuen Blogeintrag auf Steam ausgesprochen. Glücklicherweise liefern die Entwickler aber auch direkt eine Übergangslösung mit, während sie daran arbeiten, das Problem gänzlich zu beheben. Wann das soweit sein wird, ist allerdings unklar.

Der Bug steht in Verbindung mit dem Item „Primeval Regression Orb“. Dieses kann verwendet werden, um jegliche Stats zurückzusetzen. Wer also merkt, dass er sein gesammeltes Lacrima in die falschen Statusverbesserungen investiert hat, kann das Item nutzen, um sie nochmal neu zu verteilen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn Spieler gleichzeitig das Vorbesteller-Ausrüstungsset tragen.

Dieses Set ist zumindest zum Start ziemlich stark. Es weist gute Werte auf, überzeugt aber vor allem mit einem besonders starken Set-Bonus. Wer nämlich alle Teile des Sets anlegt, bekommt bei allen Statusverbesserungen fünf Level obendrauf. Dadurch wird der Charakter also quasi fünf Level nach oben gehoben und entsprechend deutlich stärker.

Das Problem ist allerdings, dass das Spiel die Werte falsch berechnet, wenn das Ausrüstungsset angelegt ist. Wird der „Primeval Regression Orb“ dann wiederholt benutzt, kann es passieren, dass das Spiel die eigentlichen Grundwerte niedriger errechnet, als sie eigentlich sein sollten. Wird das Set dann gewechselt, sind die Werte also schwächer als zuvor.

Während die Entwickler an der Behebung dieses Fehlers arbeiten, empfehlen sie, das Item nicht mehrmals hintereinander einzusetzen. Es hilft zudem, die Rüstung vorher abzulegen. So sollte verhindert werden, dass ihr das komplette Spiel quasi mit einem kleinen Handicap bewältigen müsst.

The First Berserker: Khazan kommt insgesamt nach wie vor ziemlich gut an. Zudem kommt, dass die rasanten Kämpfe einfach gut umgesetzt sind und jede Menge Spaß machen.