The First Berserker: Khazan – Das Actionspiel wird im Juni sowohl leichter als auch schwerer

Das Actionspiel The First Berserker: Khazan ist im März erschienen und entpuppte sich schnell als einer der ersten echten Überraschungshits des Jahres. Entwickler Neople hat auch nach dem Release fleißig weiter am Spiel gearbeitet und wird das auch in Zukunft tun. Im Juni erwartet die Spieler ein weiteres Update, das an den Schwierigkeitsgraden schraubt.

Neue Schwierigkeitsgrade für Anfänger und Experten

Der Schwierigkeitsgrad von The First Berserker: Khazan war von Beginn an ein heiß diskutiertes Thema in der Community. Während sich viele Spieler freuten, endlich mal wieder vor eine richtige Herausforderung gestellt zu werden, empfanden andere den Titel selbst im Easy-Mode noch als zu heftig. Kurz nach dem Release haben die Entwickler deshalb auch einige Bosse angepasst und abgeschwächt. Schwierig bleibt der Titel aber trotzdem.

Jetzt hat Neople in einem Blog-Post ein neues Update angekündigt, das noch im Juni auf allen Plattformen ausgerollt werden soll. Im Zentrum steht dabei eine komplette Überarbeitung der Schwierigkeitsgrade. Aus dem Easy-Mode soll so der neue Standardmodus mit dem Namen „Normal“ werden. Aus dem bisherigen „Normal“ wird „Challenge“ also „Herausforderung“. Zudem werden zwei komplett neue Schwierigkeitsgrade eingeführt.

„Beginner“ richtet sich, wenig überraschend, an Neueinsteiger, denen der Standardmodus zu schwer ist. Der Modus soll leichter sein und einen guten Einstieg in das Kampfsystem von Khazan bieten. Wichtig: Spieler können jederzeit von „Beginner“ zu „Normal“ oder „Challenge“ wechseln, wenn sie eine größere Herausforderung suchen.

Für alle, die seit drei Monaten nichts anderes gemacht haben, als die Bosse von Khazan windelweich zu prügeln, ist der neue „Hardcore“-Schwierigkeitsgrad gedacht. Dieser wird erst freigeschaltet, wenn das Spiel auf „Challenge“ beendet wurde und kann während eines Durchlaufs nicht mehr geändert werden.

Der Patch soll darüber hinaus ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen und ein praktisches Kombo-Tutorial enthalten. Abgeschlossen ist die Entwicklung von First Berserker: Khazan damit aber weiterhin nicht. Die Entwickler versprechen, auch in Zukunft an Möglichkeiten zu arbeiten, das Spiel noch spannender und unterhaltsamer zu machen.