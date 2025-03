The First Berserker: Khazan erreicht Goldstatus – Neues Video enthüllt epische Geschichte

Das Warten hat bald ein Ende: NEXON und Neople haben offiziell bestätigt, dass ihr kommendes Action-RPG The First Berserker: Khazan den Goldstatus erreicht hat! Das bedeutet, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist und nur noch letzte Feinschliffarbeiten vor der geplanten Veröffentlichung am 27. März 2025 erfolgen. Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit – ein brandneues Video gibt erstmals tiefe Einblicke in die faszinierende Geschichte des Spiels.

Die Geschichte von Khazan – ein Krieger auf Rachefeldzug

Die neue Videopräsentation wirft einen Blick auf die epische Saga des legendären Kriegers Khazan. Einst ein gefeierter Held, wurde er Opfer einer hinterhältigen Intrige, die ihn als Verräter brandmarkte und ins Exil zwang. Jetzt kehrt er zurück, um die Wahrheit aufzudecken und seine Ehre mit Stahl und Blut wiederherzustellen. Spieler tauchen in eine düstere, gnadenlose Fantasy-Welt ein, in der jeder Kampf über Leben und Tod entscheidet.

In The First Berserker: Khazan zählt nicht nur rohe Kraft, sondern auch taktisches Geschick. Präzise Timing-Techniken wie Brink Guard und Brink Dodge entscheiden über Sieg oder Niederlage. Wer seine Ausdauer klug einsetzt und Gegner in ihrem erschöpften Zustand attackiert, hat die besten Chancen, aus den brutalen Gefechten lebend hervorzugehen.

Features, die Hardcore-Gamer begeistern

New Game+ und alternative Enden: Nach dem ersten Durchspielen wartet ein höherer Schwierigkeitsgrad und neue Herausforderungen.

Drei Waffentypen: Zum Release stehen eine Zweihandwaffe, ein Großschwert und ein Speer zur Verfügung – weitere Waffentypen sind nicht ausgeschlossen.

Lange Spielzeit: Die Reise bis zum „wahren Ende" wird auf etwa 80 Stunden geschätzt.

Missionswiederholungen: Alle Missionen können erneut gespielt werden – ohne Level-Skalierung der Gegner.

Mit einer Mischung aus knallharter Action, tiefgehender Story und strategischem Gameplay dürfte The First Berserker: Khazan ein echtes Highlight für Hardcore-Gamer werden. Die düstere Welt von Khazan erwartet dich – bist du bereit, dich dem Kampf zu stellen? Eine Demo zum Spiel ist weiterhin im PlayStation Store verfügbar.