The First Berserker: Khazan – Erster Hotfix für die Early-Access-Version veröffentlicht

Das neue Action-RPG The First Berserker: Khazan erscheint offiziell erst am 27. März. Wer aber die Deluxe Edition des Titels vorbestellt hat, durfte schon am 24. März loslegen. Nachdem im Early Access Probleme aufgetreten sind, haben die Entwickler jetzt einen ersten Hotfix für PS5 und Steam veröffentlicht.

Hotfix löst Probleme

The First Berserker: Khazan ist ein neues Action-RPG, das im Universum von Dungeon & Fighter, einem südkoreanischen MMO, angesiedelt ist. Der Titel setzt auf allerlei klassische Soulslike-Elemente, paart diese aber mit frischen Ideen und einem schicken Cel-Shading-Look. Der Schwierigkeitsgrad ist gewohnt hoch und bringt auch Genre-Experten ins Schwitzen. In unserer Review könnt ihr nachlesen, was das Actionspiel sonst noch zu bieten hat.

Mittlerweile ist der Early Access gestartet und die guten Wertungen werden sicher dazu führen, dass noch mehr Spieler kurzfristig die Deluxe Edition bestellen, um so direkt loslegen zu können. Dabei kam es gestern aber offenbar teilweise zu Problemen, die die Entwickler jetzt mit einem Hotfix adressiert haben. Ganz speziell geht es dabei um zwei Fehler, die allerdings ziemlich ärgerlich sein konnten:

Ein Fehler, bei dem der Fortschritt verloren ging, wenn das Spiel während eines Ladebildschirms geschlossen wurde

Ein Fehler, bei dem nicht weitergespielt werden konnte, wenn das Spiel bei der Schwierigkeitsauswahl nach Mission 1 geschlossen wurde

Der Patch wurde mittlerweile über Steam und PlayStation ausgerollt. Auf der Xbox existiert das Problem ebenfalls, hier arbeiten die Entwickler offenbar aber noch an einer Lösung. So oder so wird natürlich empfohlen, das Spiel nur zu schließen, wenn der Speicherprozess abgeschlossen ist.

Im Internet wird derzeit intensiv über den hohen Schwierigkeitsgrad des Action-RPGs diskutiert. Während sich viele Spieler freuen, endlich mal wieder eine echte Herausforderung gestellt zu bekommen, empfinden andere die Schwierigkeit als schlicht zu hoch und wünschen sich Anpassungen. Die Entwickler haben zu dieser Thematik bislang noch keine Stellung bezogen und es wird interessant sein zu sehen, ob es in den kommenden Tagen und Wochen weitere Patches mit inhaltlichen Änderungen geben wird.

