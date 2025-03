The First Berserker: Khazan – Hardcore-ARPG mit Early-Access-Start und ersten Reviews

Das mit Spannung erwartete Hardcore-ARPG „The First Berserker: Khazan“ von Nexon und Neople ist jetzt im Early Access verfügbar. Das Spiel, das im beliebten Dungeon & Fighter (DNF)-Universum angesiedelt ist, bietet mit der Deluxe Edition einen 72-stündigen Vorsprung vor der Standard Edition, die am 27. März um 16 Uhr erscheint.

Neben frühem Zugang erhalten Spieler exklusive Bonusgegenstände wie spezielle Rüstungs- und Waffensets sowie ein digitales Artbook. Wer bereits die Demo gespielt hat, kann seinen Fortschritt übernehmen und direkt in die Vollversion einsteigen.

Ein herausforderndes Erlebnis mit Stärken und Schwächen

Die ersten Reviews zeigen ein gemischtes Bild, allerdings mit einer klaren Tendenz in Richtung eines herausfordernden, lohnenswerten Erlebnisses. PlayStation Universe lobt das Spiel in höchsten Tönen: „Der erste Berserker: Khazan ist die personifizierte Größe aus dem Nichts. Neople hat geschafft, was so viele zuvor versucht haben. Wenn TFB Khazan nicht auf deiner Karte ist, dann brauchst du eine neue Karte.“ Besonders hervorgehoben werden die brutalen, aber fairen Kämpfe sowie das herausragende Level- und Monsterdesign. Endnote: 9,5/10.

Gamespew sieht das Spiel ebenfalls positiv, wenn auch mit kleinen Einschränkungen: „Es ist knallhart und hat einige Balance-Probleme, die vielleicht behoben werden müssen, aber insgesamt ist The First Berserker: Khazan ein beeindruckendes Soulslike, das man sehr gut empfehlen kann, egal, ob man die Dungeon Fighter Online-Reihe kennt oder nicht.“ Mit einer Wertung von 8/10 Punkten bestätigt das Magazin, dass sich Fans von herausfordernden Action-RPGs auf ein intensives Erlebnis freuen dürfen.

Kritischer zeigt sich hingegen PushSquare: „Letztendlich macht The First Berserker: Khazan Spaß. Seine Ästhetik unterscheidet es von der Vielzahl der ARPG-Souls-gleichen Spiele, an die wir uns gewöhnt haben, und seine brillanten Bosskämpfe sind fesselnd genug, um durch die Levels zu locken. Allerdings fängt das Leveldesign etwa zur Hälfte des Spiels an, eintönig zu wirken. Zudem verhindern die glanzlose Story und eine inkonsistente Mechanik, dass das Spiel sein volles Potenzial entfaltet.“ Die Endnote von 6/10 Punkten zeigt, dass es trotz starker Gameplay-Elemente noch Schwächen gibt.

„The First Berserker: Khazan“ bietet eine fordernde und brutale Spielerfahrung, die Fans des Genres ansprechen dürfte. Wer auf herausragende Bosskämpfe und eine einzigartige Ästhetik steht, kommt auf seine Kosten. Schwächen gibt es in Sachen Balance und Storytelling, doch das Gesamtpaket scheint stimmig genug, um Hardcore-ARPG-Fans zu begeistern. Ob es trotzdem mit den besten Soulslike-Titeln mithalten kann, erfahrt ihr in unserem Review.