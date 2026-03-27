The First Berserker: Khazan ist nicht am Ende – Neue Inhalte kommen

Zum einjährigen Jubiläum von „The First Berserker: Khazan“ ziehen Nexon und Neople eine beeindruckende Bilanz und versprechen, dass die Geschichte des Action-RPGs noch lange nicht auserzählt ist. Die veröffentlichten Spielerstatistiken offenbaren dabei nicht nur den enormen Schwierigkeitsgrad, sondern auch die klare Favoritenrolle bestimmter Waffen-Builds innerhalb der Community.

Die Kernbotschaft der Jubiläums-News ist eindeutig: The First Berserker: Khazan bleibt ein hartes Pflaster, aber die Entwickler sind noch lange nicht fertig mit uns. Creative Director Junho Lee stellt in seiner Botschaft klar, dass das Team nach dem Release 2025 keineswegs ausgebrannt ist, sondern durch das Feedback der Spieler neue Energie für kommende Inhalte geschöpft hat. Das ist wichtig für die Langzeitmotivation, denn Khazans Reise ist laut Lee „far from over“.

Die Zahlen hinter dem Schmerz

Ein Blick auf die Statistiken von „The First Berserker: Khazan“ zeigt, wie intensiv die Community das Kampfsystem seziert hat. Besonders spannend ist die Verteilung der Waffen:

Speer (38 %) und Dual Wield (37 %) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die beliebteste Spielweise.

liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die beliebteste Spielweise. Das Greatsword liegt mit 25 % abgeschlagen hinten – was bei der hohen Geschwindigkeit vieler Bosse wie Viper (über 17 Millionen Kills an Spielern) kaum überrascht.

liegt mit 25 % abgeschlagen hinten – was bei der hohen Geschwindigkeit vieler Bosse wie Viper (über 17 Millionen Kills an Spielern) kaum überrascht. Skurriler Fakt: 43 Bosse wurden von Spielern komplett ohne Waffen, also nur mit den Fäusten, besiegt.

Dass der Fokus der Spieler massiv auf dem Stat „Endurance“ lag, unterstreicht die mechanische Tiefe: Ohne Ausdauermanagement sieht man in den Hardcore-Kämpfen gegen Maluca oder Ozma kein Land.

Was die Zukunft bringt

Obwohl Lee keine konkreten DLCs oder Roadmaps nennt, deutet der Satz „wir arbeiten hart daran, euch noch mehr zum Genießen zu bringen“ auf substanzielle Erweiterungen hin. Die Story-Statistiken zeigen, dass nur 25 % der Spieler das „Chain“-Ende erreicht haben – hier gibt es also noch viel erzählerisches Potenzial, das Neople ausschöpfen kann. Dass der schnellste Hardcore-Run bei gerade einmal 2 Stunden und 10 Minuten liegt, zeigt zudem, wie sehr die Speedrun-Szene das Spiel bereits verinnerlicht hat.

Die Nachricht ist ein klassischer Community-Dank, aber mit Substanz. Dass die Entwickler nach einem Jahr so offen über den Erfolg und ihre Motivation sprechen, spricht für eine gesunde Basis. Der „Berserker“ ist gekommen, um zu bleiben, auch wenn wir auf handfeste Ankündigungen neuer Bosse oder Gebiete noch ein wenig warten müssen.