Ein Jahr nach dem Release von „The First Berserker: Khazan“ reagiert Neople auf die enttäuschenden Verkaufszahlen und versetzt einen Großteil des Entwicklerteams in andere Projekte. Damit rücken geplante DLCs und Portierungen für das Hardcore-Action-RPG in weite Ferne.

Während die offizielle Sprachregelung von einer „effizienten Ressourcenplanung“ spricht, bedeutet dieser Schritt de facto das Ende für größere Post-Launch-Inhalte und die Auflösung des Teams. Die Entscheidung verdeutlicht, dass kritischer Erfolg allein nicht ausreicht, um ein Projekt vor dem personellen Rotstift zu schützen.

Die harten Fakten hinter der Umstrukturierung

Trotz eines soliden Starts mit fast 30.000 gleichzeitigen Spielern auf dem PC im März letzten Jahres ist das Interesse an „The First Berserker: Khazan“ schneller abgeflaut als erhofft. Erschwerend kam hinzu, dass die wichtige Veröffentlichung auf dem chinesischen Markt durch die ausstehende staatliche Lizenz blockiert wurde.

Die Konsequenz: Neople-Chef Yun Myeong-jin übernimmt nun persönlich die Leitung für Dungeon & Fighter Mobile, während das Khazan-Team größtenteils im sogenannten „R-Team“ für neue Aufgaben zwischengeparkt wird.

Die Ansage von Neople, dass das Projekt „in der Roadmap die finale Phase erreicht hat“, ist im Gaming-Journalismus oft ein Euphemismus für den Wartungsmodus. Für uns Spieler heißt das konkret:

Keine großen DLCs: Ursprünglich angedachte Story-Erweiterungen sind unter diesen Umständen extrem unwahrscheinlich.

Ursprünglich angedachte Story-Erweiterungen sind unter diesen Umständen extrem unwahrscheinlich. Portierungen auf der Kippe: Wer auf Versionen für weitere Plattformen gewartet hat, sollte seine Erwartungen herunterschrauben.

Wer auf Versionen für weitere Plattformen gewartet hat, sollte seine Erwartungen herunterschrauben. Fokus auf Mobile: Nexon und Neople verlagern ihre Prioritäten deutlich zurück zu den Cash-Cows wie Dungeon & Fighter Mobile.

Ein Dämpfer für Koreas AAA-Ambitionen

Es ist schade zu sehen, dass ein ambitionierter Singleplayer-Titel aus Korea so kurz nach dem Release personell „ausgeblutet“ wird. „The First Berserker: Khazan“ sollte zeigen, dass Neople mehr kann als Free-to-Play-MMOs. Doch der Markt für Soulslike-Action ist hart umkämpft. Ohne den chinesischen Markt als Sicherheitsnetz scheint die finanzielle Puste für eine langfristige Unterstützung des Spiels schlicht nicht auszureichen. Wenn ein Publisher wie Nexon von „struktureller Schwäche“ spricht, ist das meist das Todesurteil für weitere Investitionen.

Die Hoffnung auf eine langfristige Weiterentwicklung von „The First Berserker: Khazan“ ist hiermit offiziell gedämpft. Wer das Spiel besitzt, wird vermutlich noch technische Patches erhalten, aber die Ära großer Content-Sprünge ist vorbei, bevor sie richtig begonnen hat.

Brauchen Hardcore-Action-RPGs wie Khazan heute zwingend den chinesischen Markt, um als Erfolg zu gelten, oder war die Konkurrenz im Genre einfach zu stark?