The First Berserker: Khazan – Update bringt Bossmarathon und Rogue-like-Wahnsinn

Wer The First Berserker: Khazan bereits durchgespielt hat, sollte seinen Streitkolben noch nicht an den Nagel hängen. Am 15. Mai erscheint das nächste große Update – mit zwei Boss-Rush-Modi, die nicht nur eure Reflexe, sondern auch eure Geduld auf die Probe stellen werden. Der Titel? „Ultimative Herausforderung“. Und das ist nicht nur PR-Sprech.

Boss-Rush mit Twist: Feste Loadouts und thematische Kämpfe

Im „Schmelztiegel des Großen Generals“ tretet ihr gegen thematisch sortierte Bossgruppen an – aber nicht mit eurer Lieblingsausrüstung, sondern mit festen Loadouts. Das sorgt nicht nur für Chancengleichheit, sondern zwingt euch, euch wirklich mit den Spielmechaniken auseinanderzusetzen. Kein Gemetzel per Komfort-Combo, sondern Taktik, Timing und Trial-and-Error. Für jeden abgeschlossenen Abschnitt wird ein neuer Themenbereich freigeschaltet – und am Ende wartet eine besondere Belohnung. Was genau? Das bleibt vorerst Neoples Geheimnis.

Der zweite Modus – „Berserker-Blutvergießen“ – setzt dagegen auf das beliebte Rogue-like-Prinzip. Ihr kämpft euch von Boss zu Boss, ohne Zwischenpause, und stärkt euch mit jeder Runde durch neu erhaltene Waffen und Ausrüstung. Scheitert ihr, geht’s von vorn los – ganz nach dem Motto: aus Fehlern lernen oder leiden.

Komfortfunktionen gibt es dazu

Interessant: Das Update bringt auch eine kleinere, aber willkommene Komfortfunktion mit – Transmogrifikation. Bislang musste man das Spiel durchspielen, um seine Rüstung optisch anpassen zu können. Jetzt genügt es, die Mission „Schmiede-Erbstück“ zu absolvieren – stilvoll Kämpfen ist also auch für Neulinge möglich.

Noch befindet sich das Update in der Qualitätssicherung und durchläuft die üblichen Plattformzertifizierungen. Der 15. Mai bleibt das angepeilte Datum – doch wie immer gilt: Technische Probleme könnten den Release noch verzögern.

Neople bittet die Community bereits jetzt um Feedback, insbesondere zum Schwierigkeitsgrad der neuen Modi. Es ist also gut möglich, dass die „Ultimative Herausforderung“ in Zukunft noch justiert wird – nach oben oder unten.

Wer also dachte, The First Berserker: Khazan wäre mit dem Abspann erledigt, sollte seine Ausdauerreserven nochmal auffüllen. Ab dem 15. Mai wird geschwitzt – freiwillig und mit Stil.