The First Descendant beendet den Support auf den Last-Gen-Konsolen

In einer überraschenden Wendung hat sich The First Descendant von Nexon dazu entschieden, den Support für die Konsolen der letzten Generation – PS4 und Xbox One – zu beenden. Dieser Schritt kommt, obwohl das Spiel weniger als ein Jahr nach seinem Launch noch immer versucht, sich in der hart umkämpften Welt der Free-to-Play-Shooter zu etablieren. Das Schicksal der älteren Konsolen scheint besiegelt, und das, bevor das Spiel überhaupt seinen ersten Jahrestag feiert.

Der steinige Weg von The First Descendant

Seit seiner Veröffentlichung hat The First Descendant mit einer Vielzahl von Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Trotz einer Reihe von Updates und Änderungen – darunter skurrile kosmetische Inhalte wie Bikini-Skins und eine heiße Quelle – ist die Spielerbasis stetig geschrumpft. Der Februar stellte sich als besonders desaströs heraus, als die Spielerzahlen auf Steam einen historischen Tiefpunkt erreichten. Dass ein Free-to-Play-Titel nach nur wenigen Monaten mit solchen Problemen konfrontiert ist, wirft Fragen auf, vor allem angesichts der ständigen Konkurrenz aus anderen, populäreren Titeln.

Der Support-Ende für PS4 und Xbox One

Am 19. Juni 2025, zwei Wochen vor dem ersten Jahrestag des Spiels, wird The First Descendant auf PS4 und Xbox One offiziell vom Netz genommen. Das bedeutet, dass die Versionen für diese Konsolen nicht nur keine Updates mehr erhalten, sondern das Spiel gänzlich von den Plattformen entfernt wird. Der Grund für diesen Schritt ist die steigende Komplexität des Spiels, die es den Entwicklern unmöglich gemacht hat, die Lasten der älteren Konsolen weiter zu tragen. In einem Livestream erklärte das Team von Nexon, dass sie „viel Mühe und Schwierigkeiten bei der Wartung der PlayStation 4- und Xbox One-Builds“ aufgewendet haben und dass die Weiterentwicklung des Spiels zu ressourcenintensiv geworden sei. Der Fokus soll nun auf der dritten Season liegen, die als „Mega-Saison“ bezeichnet wird und neue Updates und Inhalte bringen soll.

Für diejenigen, die bereits auf der PS4 oder Xbox One in The First Descendant aktiv sind, gibt es jedoch einen Silberstreifen am Horizont. Dank der Cross-Save-Funktion können sie ihren Fortschritt auf neuere Konsolen übertragen, was den Übergang zumindest etwas erleichtert. Doch auch hier stellen sich Fragen: Wie lange wird es dauern, bis auch die letzten Generationen von Konsolen in der gesamten Spielelandschaft auf der Strecke bleiben?

Die Wackelphysik und weitere Spekulationen

Natürlich gibt es Spekulationen darüber, was tatsächlich hinter diesem abrupten Schritt steckt. Einige Reddit-Nutzer vermuten, dass es nicht nur die steigenden Kosten für die Wartung der älteren Konsolen sind, sondern dass die neue Physikengine des Spiels, die die Bewegungen und Interaktionen von Charakteren und Objekten simuliert, möglicherweise nicht mit der Hardware der PS4 und Xbox One kompatibel ist. Insbesondere die wackelnde Physik und die grafischen Anforderungen könnten eine größere Belastung für die Konsolen darstellen, die bereits mit den Anforderungen von 2025 überfordert sein könnten.

The First Descendant steht vor einer entscheidenden Weggabelung. Die Entscheidung, den Support für PS4 und Xbox One zu beenden, mag ein notwendiger Schritt in Richtung einer optimierten Zukunft sein, stellt jedoch die Frage, wie nachhaltig diese Maßnahmen auf lange Sicht sind. Mit der Erwartung, dass Staffel 3 große Neuerungen bringen wird, bleibt zu hoffen, dass diese Änderungen das Spiel wieder auf Kurs bringen und die Spieler erneut begeistern. Doch die Frage bleibt: Wird The First Descendant wirklich in der Lage sein, sich in einem immer dichter werdenden Markt zu behaupten?